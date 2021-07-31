Афіша безкоштовних подій міста 31 липня-1 серпня

Кількість подій в місті можна охарактеризувати так: всі на море. Але і в таких спекотних обставинах ми змогли знайти для вас дещо і для духовного розвитку: виставки та презентації.

Літо в розпалі! А в Одесі вирує життя і вдень і вночі! Але це зовсім не означає, що ви витратите багато грошей на розваги. Відкриття виставок, вистави та концерти, все це очікує на одеситів та гостей міста.Отже, читайте та записуйте, а головне – не нудьгуйте!

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