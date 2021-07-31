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Афіша безкоштовних подій міста 31 липня-1 серпня

Афіша безкоштовних подій міста 31 липня-1 серпня

Найближчі дні на нас чекає прощання із липнем та зустріч серпня. Як це зробити найкраще? Звісно, на море. Саме тому у суботу та неділю на пляжі Дельфін буде проходити фестиваль піщаних фігур. Не пропустіть. Також заплановані книжкові події, для широкого кола читачів.

Що: Торжественный вечер к 110-летию Павла Фёдоровича Беликова

Де: Одеський Будинок-Музей ім. Н. К. Реріха

Коли: 31 липня, 17:00

Детальніше: тут.

Що: Фестиваль піщаних скульптур.

Де: Дельфін, справа від пляжу Калєтон

Коли: 31 липня – 1 серпня, допуск глядачів 1 серпня, 17:00.

Що: Презентація книги «Жора и большая свалка».

Де: Фонтанська дорога, 71, магазин Банка

Коли: 1 серпня, 16:00

Детальніше: тут.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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