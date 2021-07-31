Афіша безкоштовних подій міста 31 липня-1 серпня

Найближчі дні на нас чекає прощання із липнем та зустріч серпня. Як це зробити найкраще? Звісно, на море. Саме тому у суботу та неділю на пляжі Дельфін буде проходити фестиваль піщаних фігур. Не пропустіть. Також заплановані книжкові події, для широкого кола читачів.
Що: Торжественный вечер к 110-летию Павла Фёдоровича Беликова
Де: Одеський Будинок-Музей ім. Н. К. Реріха
Коли: 31 липня, 17:00
Детальніше: тут.
Що: Фестиваль піщаних скульптур.
Де: Дельфін, справа від пляжу Калєтон
Коли: 31 липня – 1 серпня, допуск глядачів 1 серпня, 17:00.
Що: Презентація книги «Жора и большая свалка».
Де: Фонтанська дорога, 71, магазин Банка
Коли: 1 серпня, 16:00
Детальніше: тут.