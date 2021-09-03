Афіша безкоштовних подій міста 3-5 серпня

Перші вихідні осені. Які вони будуть? Можливо, не такими теплими, як ми вже звикли. Але все одно веселими та цікавими, адеж культурних подій в вересні лише більшає.
Одеса відсвяткувала День міста, але культурні події залишаються незмінними.
Що: Презентація проєкту «Одеські хронописи»: свідки історії на шпальтах грецькомовної періодики початку ХХ століття»
Де: Пастера, 13, Національна бібліотека
Коли: 3 вересня, 11:00
Подробиці тут
Що: Зустріч із польським письменником Вітольдом Шабловським
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 3 вересня, 17:00
Подробиці тут
Що: Фестиваль середньовічної культури «Порохова башта»
Де: Парк Шевченка
Коли: 4-5 вересня
Подробиці тут
Що: Фестиваль « Ах, Одеса!»
Де: Парк Горького
Коли: 4-5 вересня.