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Афіша безкоштовних подій міста 3-5 серпня

Афіша безкоштовних подій міста 3-5 серпня

Перші вихідні осені. Які вони будуть? Можливо, не такими теплими, як ми вже звикли. Але все одно веселими та цікавими, адеж культурних подій в вересні лише більшає.
Одеса відсвяткувала День міста, але культурні події залишаються незмінними.

Що: Презентація проєкту «Одеські хронописи»: свідки історії на шпальтах грецькомовної періодики початку ХХ століття»

Де: Пастера, 13, Національна бібліотека

Коли: 3 вересня, 11:00

Подробиці тут

 

Що: Зустріч із польським письменником Вітольдом Шабловським

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 3 вересня, 17:00

Подробиці тут

 

Що: Фестиваль середньовічної культури «Порохова башта»

Де: Парк Шевченка

Коли: 4-5 вересня

Подробиці тут

 

Що: Фестиваль « Ах, Одеса!»

Де: Парк Горького

Коли: 4-5 вересня.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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