Афіша безкоштовних подій міста 3-5 серпня

Афіша безкоштовних подій Одеси 27-29 серпня Останні вихідні цього короткого літа. Ми вважаємо що їх треба зустріти ярко! Тільки подивіться на цю підбірку безкоштовних подій: тут і презентації книг, і відкриття виставок. Безліч музичних подій – від року до органної музики. А ще – два паради: прайд та рудих. Саме в ці дні Одеса починає святкування Дня Міста, яке триватиме до 5 вересня. Отже, куди, піти, що обрати, до кого долучитися і чим наповнювати власне життя – вирішувати тільки вам! ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 23-26 серпня Святкуємо 30 річчя Української Незалежності гучно та весело! На концертних майданчиках для одеситів виступатимуть НАОНІ, гурт Без Обмежень, ONUKA. А будуть ще морський парад, автопробіг, гучний салют. Тим же, хто не любить великі скупчення, пропонуємо завітати на лекції та презентації книг. Вам будет цікаво! Отже дивіться, плануйте, вибирайте те, що вам до вподоби. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій міста 20-22 серпня Цими днями в Одесі відбудеться безліч подій, відвідати які зможе кожен бажаючий. Це улюблені багатьма Вишиванковий фестиваль, фестиваль Біла акація, ярмарки та навіть свято борщу на півночі Одеської області. Проведіть ці дні так, щоб було що згадати “довгими зимовими вечорами”! ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 14-15 серпня Цими вихідними – головна подія літа – відкриття вже дванадцятого Одеського міжнародного кінофестивалю. В суботу всі любителі кіно зможуть побачити червону доріжку перед урочистим відкриттям фестивалю. Але не лише цією подією живе місто. ПОДРОБНЕЕ