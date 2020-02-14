Афиша бесплатных событий в Одессе на 14-16 февраля

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Праздник любви и шоколада

Где: Парк Горького

Когда: 14-16 февраля, 12:00-20:00

Что: Литературные чтения

Где: Горсад, Ротонда

Когда: 14 февраля, 14:00

Что: Встреча анонимных авторов. Как писать о любви.

Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 14 февраля, 14:00

Что: Творческая встреча с учениками Театрального лицея

Где: Пушкинская, 13, Музей Пушкина

Когда: 14 февраля, 15:00

Что: Презентация книги “Псих”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 14 февраля, 17:30

Что: Быстрое свидание в библиотеке

Где: Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 14 февраля, 18:30

Free donation

Что: Вечер поэзии с Оксаной Масловой

Где: Ольгиевская, 23, кафе Мана-мана (Дом клоунов)

Когда: 14 февраля, 19:00

Что: Romantic night in the library

Где: Пастера, 13, Национальная библиотека, Окно в Америку

Когда: 14 февраля, 19:30

Что: Ночь в библиотеке: Парад шляпок

Где: Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 14 февраля, 20:00

Free donation

Что: Бард-фест

Где: Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 14 -15 февраля, 20:00-22:00

https://www.facebook.com/events/800347913797036/

Что: День веловлюбленных

Где: Крымский бульвар, фонтан

Когда: 15 февраля, 9:00

Что: Фестиваль “Трифон Зарезан”

Где: Болград, центральная площадь

Когда: 15 февраля, 13:00-15:00

Что: Встреча с участником Дебальцевской операции

Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 15 февраля, 12:00

Что: Презентация книги Ольги Фреймут “Немовля”

Где: Греческая площадь, 2, Мега Антошка

Когда: 15 февраля, 16:00

Что: Английский разговорный клуб

Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 16 февраля, 13:00

Что: Философская дискуссия “Язык бытия”

Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 16 февраля, 16:00

Что: Концерт “Любви все оперы покорны”

Где: Сабанеев мост, 4, Дом ученых

Когда: 16 февраля, 16:30

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