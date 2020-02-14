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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий в Одессе на 14-16 февраля

Афиша бесплатных событий в Одессе на 14-16 февраля

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Праздник любви и шоколада
Где: Парк Горького
Когда: 14-16 февраля, 12:00-20:00

Что: Литературные чтения
Где: Горсад, Ротонда
Когда: 14 февраля, 14:00

Что: Встреча анонимных авторов. Как писать о любви.
Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 14 февраля, 14:00

Что: Творческая встреча с учениками Театрального лицея
Где: Пушкинская, 13, Музей Пушкина
Когда: 14 февраля, 15:00

Что: Презентация книги “Псих”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 14 февраля, 17:30

Что: Быстрое свидание в библиотеке
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 14 февраля, 18:30
Free donation

Что: Вечер поэзии с Оксаной Масловой
Где: Ольгиевская, 23, кафе Мана-мана (Дом клоунов)
Когда: 14 февраля, 19:00

Что: Romantic night in the library
Где: Пастера, 13, Национальная библиотека, Окно в Америку
Когда: 14 февраля, 19:30

Что: Ночь в библиотеке: Парад шляпок
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 14 февраля, 20:00
Free donation

Что: Бард-фест
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 14 -15 февраля, 20:00-22:00
https://www.facebook.com/events/800347913797036/

Что: День веловлюбленных
Где: Крымский бульвар, фонтан
Когда: 15 февраля, 9:00

Что: Фестиваль “Трифон Зарезан”
Где: Болград, центральная площадь
Когда: 15 февраля, 13:00-15:00

Что: Встреча с участником Дебальцевской операции
Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 15 февраля, 12:00

Что: Презентация книги Ольги Фреймут “Немовля”
Где: Греческая площадь, 2, Мега Антошка
Когда: 15 февраля, 16:00

Что: Английский разговорный клуб
Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 16 февраля, 13:00

Что: Философская дискуссия “Язык бытия”
Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 16 февраля, 16:00

Что: Концерт “Любви все оперы покорны”
Где: Сабанеев мост, 4, Дом ученых
Когда: 16 февраля, 16:30

 

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