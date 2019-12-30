Афиша бесплатных событий в Одессе 30 декабря – 2 января

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.
Что: Открытие нового арт-объекта
Где: Королева, 9
Когда: 30 декабря, 13:00
Что: Новый год
Где: Ришельевская, 9а, Городской рынок еды
Когда: 31 декабря, 21:00
Что: Встреча Нового года всем городом
Где: Думская площадь
Когда: 31 декабря, 21:00-3:00
Что: Детский Новый год
Где: Думская площадь
Когда: 1 января, 16:00
Что: Открытие выставки Рождественских открыток из коллекции Анатолия Дроздовского
Где: Черноморская, 8, Музей Паустовского
Когда: 2 января, 12:00
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