Афиша бесплатных событий в Одессе 30 декабря – 2 января

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Открытие нового арт-объекта

Где: Королева, 9

Когда: 30 декабря, 13:00

Что: Новый год

Где: Ришельевская, 9а, Городской рынок еды

Когда: 31 декабря, 21:00

Что: Встреча Нового года всем городом

Где: Думская площадь

Когда: 31 декабря, 21:00-3:00

Что: Детский Новый год

Где: Думская площадь

Когда: 1 января, 16:00

Что: Открытие выставки Рождественских открыток из коллекции Анатолия Дроздовского

Где: Черноморская, 8, Музей Паустовского

Когда: 2 января, 12:00

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