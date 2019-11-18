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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий в Одессе 18-21 ноября

Афиша бесплатных событий в Одессе 18-21 ноября

Подборка бесплатных событий на ближайшие дни:

Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись +38(063) 22-99-447
‭+38(063) 22-99-448‬
+38(094) 95-40-229

Что: Гала концерт фестиваля памяти Столярского
Где: Сабанеев мост, 1, Школа Столярского
Когда: 18 ноября, 13:00

Что: Лекция Саши Кольцовой об информационной пропаганде
Где: Канатная, 27/1, 4City
Когда: 18 ноября, 18:30

Что: Трансляция оперы “Семь камней”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 18 ноября, 19 :00

Что: Україна – країна нескорених
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 ноября, 12:00

Что: Презентация книги “Про Марфушку и ее подружку”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 19 ноября, 14:00

Что: Встреча “Осенняя пора”
Где: Пушкинская, 13, Музей Пушкина
Когда: 20 ноября, 15:00

Что: Заседание философского общества
Где: Сабанеев мост, 4, Дом ученых
Когда: 20 ноября, 16:00

Что: Вечер памяти Игоря Гринштейна
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 ноября, 16:00

Что: Ко дню памяти жертв Голодомора
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 20 ноября, 17:30

Что: Концерт “Гармония осени”
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 20 ноября, 18:30

Что: Конференция “Фермерский бум”
Где: Гагаринское плато, 5, ОК Одесса
Когда: 21 ноября, 9:00
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