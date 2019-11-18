Афиша бесплатных событий в Одессе 18-21 ноября

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

Запись +38(063) 22-99-447

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+38(094) 95-40-229

Что: Гала концерт фестиваля памяти Столярского

Где: Сабанеев мост, 1, Школа Столярского

Когда: 18 ноября, 13:00

Что: Лекция Саши Кольцовой об информационной пропаганде

Где: Канатная, 27/1, 4City

Когда: 18 ноября, 18:30

Что: Трансляция оперы “Семь камней”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 18 ноября, 19 :00

Что: Україна – країна нескорених

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 19 ноября, 12:00

Что: Презентация книги “Про Марфушку и ее подружку”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 19 ноября, 14:00

Что: Встреча “Осенняя пора”

Где: Пушкинская, 13, Музей Пушкина

Когда: 20 ноября, 15:00

Что: Заседание философского общества

Где: Сабанеев мост, 4, Дом ученых

Когда: 20 ноября, 16:00

Что: Вечер памяти Игоря Гринштейна

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 20 ноября, 16:00

Что: Ко дню памяти жертв Голодомора

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 20 ноября, 17:30

Что: Концерт “Гармония осени”

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 20 ноября, 18:30

Что: Конференция “Фермерский бум”

Где: Гагаринское плато, 5, ОК Одесса

Когда: 21 ноября, 9:00

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