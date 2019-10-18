Афиша бесплатных событий Одессы на 18 – 20 октября

Бесплатные мероприятия в городе на ближайшие дни.

Что: Odessa fashion days

Где: Алексеевская площадь 21-а, Музей электротранспорта

Когда: 18-20 октября, 15:00-21:00

Бесплатный билет: http://ofd.org.ua

Что: Лекция Кендала Генри “Искусство в публичном пространстве”

Где: Софиевская, 6, Художественный музей

Когда: 18 октября, 17:00

Что: День рождения парка Горького

Где: Парк Горького

Когда: 19-20 октября, с 12:00

Что: Кинопоказ фильма “ Явных признаков нет”

Где: Пироговская 7/9, Дом офицеров

Когда: 19 октября, 17:00

Что: Толока на Сотниковском кладбище

Где: Хаджибеевская дорога, 143

Когда: 20 октября, 11:00-15:00

Что: Концертная программа посвященная Ференцу Листу

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 20 октября, 15:00

Фото: “ОЖ”