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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы на 18 – 20 октября

Афиша бесплатных событий Одессы на 18 – 20 октября

Бесплатные мероприятия в городе на ближайшие дни.

Что: Odessa fashion days
Где: Алексеевская площадь 21-а, Музей электротранспорта
Когда: 18-20 октября, 15:00-21:00
Бесплатный билет: http://ofd.org.ua

Что: Лекция Кендала Генри “Искусство в публичном пространстве”
Где: Софиевская, 6, Художественный музей
Когда: 18 октября, 17:00

Что: День рождения парка Горького
Где: Парк Горького
Когда: 19-20 октября, с 12:00

Что: Кинопоказ фильма “ Явных признаков нет”
Где: Пироговская 7/9, Дом офицеров
Когда: 19 октября, 17:00

Что: Толока на Сотниковском кладбище
Где: Хаджибеевская дорога, 143
Когда: 20 октября, 11:00-15:00

Что: Концертная программа посвященная Ференцу Листу
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 20 октября, 15:00

Фото: “ОЖ”

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