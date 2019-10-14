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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы на 15-17 октября

Афиша бесплатных событий Одессы на 15-17 октября

Подборка мероприятий в городе на ближайшие дни.

Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись: +38(063) 22-99-447
+38(063) 22-99-448
+38(094) 95-40-229

Что: Праздник Козацкие Покрова
Где: ул. Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 15 октября, 14:00

Что: Открытие выставки “Мама Африка”
Где: ул. Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 15 октября, 15:00

Что: Выставка Ярослава Войцеховского
Где: ул. Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 15 октября, 16:00

Что: Презентация книги Валерия Пальчика “УНСО: перший посвист куль”
Где: ул. Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 15 октября, 17:30

Что: Мастер класс для глухих и слабослышащих людей по первой помощи
Где: ул. Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 15 октября, 18:30

Что: Выставка Сергея Гевелюка “Лестницы старой Одессы”
Где: ул. Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 17 октября, 17:00

Фото: архив “ОЖ”

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