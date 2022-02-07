Афиша бесплатных событий Одессы 7-10 февраля

Афиша бесплатных событий Одессы 4-6 февраля Первые выходные февраля будут насыщенны образовательными событиями – множество лекций и заседания разговорных клубов, которых с каждым разом в Одессе становится больше. Одесситы учат языки, ходят на открытие выставок и концертные программы. Присоединяйтесь и вы, ведь все это доступно каждому! ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 28-30 января Последние выходные января порадуют одесситов насыщенной культурной программой – выставки, концерты, английские киноклубы и лекции. Все это для вас и бесплатно! ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 24-27 января На этой неделе одесские музеи и галереи приглашают в мир прекрасного. По традиции вход на открытие – бесплатный. ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 21-23 января В эти выходные вас ждет много образовательных событий, в том числе по изучению английского языка – это киноклубы с обсуждением увиденного, и мультиязыковой разговорный клуб для взрослых. Так что не откладывайте это на будущее, учитесь и проводите хорошо время уже сегодня. Тем более что это бесплатно. ПОДРОБНЕЕ