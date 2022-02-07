Афиша бесплатных событий Одессы 7-10 февраля

А вы заметили, что дни становятся продолжительнее, солнце – теплее, воздух – свежее? До весны осталось совсем чуть-чуть. Поэтому ожидая весной не скучаем, а проводим время активно и с пользой. Наша подборка бесплатных событий придет на помощь.
Что: Проект «Парад планет»
Где: Онлайн
Когда: 8 февраля, 11:00
Что: Открытие выставки детского рисунка
Где: Городской сад, Галерея ArtOdessa
Когда: 9 февраля, 16:00
Что: О поэзии и мотивации , разговор Марьяны Савки и Зои Казанжи
Где: Одесский академический украинский музыкально драматический театр им. В. Василька ул. Пастера, 15
Когда: 9 февраля, 18:00
Что: Встреча с психологом Гертрудой Шпатковской Хотите поговорить об этом?
Где: Онлайн
Когда: 9 февраля, 14:00
Что: Ко всемирному дню греческого языка
Где: здесь
Когда: 10 февраля, 14:00.
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