Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 7-10 февраля

Афиша бесплатных событий Одессы 7-10 февраля

А вы заметили, что дни становятся продолжительнее, солнце – теплее, воздух – свежее? До весны осталось совсем чуть-чуть. Поэтому ожидая весной не скучаем, а проводим время активно и с пользой. Наша подборка бесплатных событий придет на помощь.

Рецепты

Что: Проект «Парад планет»

Где: Онлайн

Когда: 8 февраля, 11:00

 

Что: Открытие выставки детского рисунка

Где: Городской сад, Галерея ArtOdessa

Когда: 9 февраля, 16:00

 

Что: О поэзии и мотивации , разговор Марьяны Савки и Зои Казанжи

Где: Одесский академический украинский музыкально драматический театр им. В. Василька ул. Пастера, 15

Когда: 9 февраля, 18:00

 

Что: Встреча с психологом Гертрудой Шпатковской Хотите поговорить об этом?

Где: Онлайн

Когда: 9 февраля, 14:00

 

Что: Ко всемирному дню греческого языка

Где: здесь

Когда: 10 февраля, 14:00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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