Афиша бесплатных событий Одессы 4-6 февраля

Афиша бесплатных событий Одессы 28-30 января Последние выходные января порадуют одесситов насыщенной культурной программой – выставки, концерты, английские киноклубы и лекции. Все это для вас и бесплатно! ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 24-27 января На этой неделе одесские музеи и галереи приглашают в мир прекрасного. По традиции вход на открытие – бесплатный. ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 21-23 января В эти выходные вас ждет много образовательных событий, в том числе по изучению английского языка – это киноклубы с обсуждением увиденного, и мультиязыковой разговорный клуб для взрослых. Так что не откладывайте это на будущее, учитесь и проводите хорошо время уже сегодня. Тем более что это бесплатно. ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 17-20 января Активная и деловая жизнь снова возвращается в нашу обыденность. И это чувствуется, если посмотреть на нашу афишу бесплатных событий. На этой неделе много образовательных лекций и мастер-классов, которые пройдут как онлайн, так и офлайн. Поэтому записывайте и не пропустите самые полезные и интересные из них. ПОДРОБНЕЕ