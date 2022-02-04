Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 4-6 февраля

Афиша бесплатных событий Одессы 4-6 февраля

Первые выходные февраля будут насыщенны образовательными событиями – множество лекций и заседания разговорных клубов, которых с каждым разом в Одессе становится больше. Одесситы учат языки, ходят на открытие выставок и концертные программы. Присоединяйтесь и вы, ведь все это доступно каждому!

Рецепты

Что: Лекция: Всемирный день борьбы с раком

Где: здесь

Когда: 4 февраля, 14:00

 

Что: Концерт Ивана Косинца, аспиранта ОНМА имени А.В. Нежданной

Где: ул. Новосельского, 63, ОНМА

Когда: 4 января, 18:00

 

Что: Открытый забег

Где: Парк Шевченко

Когда: 5 февраля, 8:45

 

Что: Заседание разговорного английского клуба

Где: Тираспольская улица, 22 Кафе Unit

Когда: 5 февраля, 11:00

 

Что: Разговорный английский клуб

Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 5 февраля, 12:00

 

Что: Музыкальный вечер с Камерным оркестром Вlack Sea Orchestra

Где: Приморская, 59, Art Hub

Когда: 5 февраля, 16:00

 

Что: Лекция : Украинские казаки, японские самураи, американские ковбои: чем разделены и как соединены?

Где: здесь

Когда: 5 февраля, 16:00

 

Что: Лекция: Особенности развития религии и церковного строительства в Одессе

Где: здесь

Когда: 5 февраля, 17:00

 

Что: Лекция: Особенности развития религии и церковного строительства в Одессе

Где: здесь

Когда: 5 февраля, 17:00

 

Что: Лекция: Моя Португалия

Где: Разумовская, 31

Когда: 5 февраля, 19:00

Регистрация здесь

 

Что: Лекция: Детективная история борща

Где:здесь

Когда: 6 февраля, 11:00

 

Что: Лекция: Еврейское население и еврейский вопрос в Украине в XIX в.

Где: здесь

Когда: 6 февраля, 12:00

 

Что: Лекция: Одесско-порто-франко. 1819–1859 гг.

Где: здесь

Когда: 6 февраля, 13:00

 

Что: Лекция: История Одесского университета

Где: здесь

Когда: 6 февраля, 14:00

 

Что: Saturday Movie Club

Где: Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 6 февраля, 14:00.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Афиша бесплатных событий Одессы 28-30 января
    Афиша бесплатных событий Одессы 28-30 января

    Последние выходные января порадуют одесситов насыщенной культурной программой – выставки, концерты, английские киноклубы и лекции. Все это для вас и бесплатно!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша бесплатных событий Одессы 24-27 января
    Афиша бесплатных событий Одессы 24-27 января

    На этой неделе одесские музеи и галереи приглашают в мир прекрасного. По традиции вход на открытие – бесплатный.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша бесплатных событий Одессы 21-23 января
    Афиша бесплатных событий Одессы 21-23 января

    В эти выходные вас ждет много образовательных событий, в том числе по изучению английского языка – это киноклубы с обсуждением увиденного, и мультиязыковой разговорный клуб для взрослых. Так что не откладывайте это на будущее, учитесь и проводите хорошо время уже сегодня. Тем более что это бесплатно.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша бесплатных событий Одессы 17-20 января
    Афиша бесплатных событий Одессы 17-20 января

    Активная и деловая жизнь снова возвращается в нашу обыденность. И это чувствуется, если посмотреть на нашу афишу бесплатных событий. На этой неделе много образовательных лекций и мастер-классов, которые пройдут как онлайн, так и офлайн. Поэтому записывайте и не пропустите самые полезные и интересные из них.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афіша безкоштовних подій Одеси 15 — 16 січня
    Афіша безкоштовних подій Одеси 15 — 16 січня

    Зовсім непомітно підкралася середина зими. Залишилось ще трохи – і прийде весна. А поки гріємось теплом глінтвейну, увагою близьких та цікавими та безкоштовними подіями.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить