Афиша бесплатных событий Одессы 4-6 февраля

Первые выходные февраля будут насыщенны образовательными событиями – множество лекций и заседания разговорных клубов, которых с каждым разом в Одессе становится больше. Одесситы учат языки, ходят на открытие выставок и концертные программы. Присоединяйтесь и вы, ведь все это доступно каждому!
Что: Лекция: Всемирный день борьбы с раком
Где: здесь
Когда: 4 февраля, 14:00
Что: Концерт Ивана Косинца, аспиранта ОНМА имени А.В. Нежданной
Где: ул. Новосельского, 63, ОНМА
Когда: 4 января, 18:00
Что: Открытый забег
Где: Парк Шевченко
Когда: 5 февраля, 8:45
Что: Заседание разговорного английского клуба
Где: Тираспольская улица, 22 Кафе Unit
Когда: 5 февраля, 11:00
Что: Разговорный английский клуб
Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 5 февраля, 12:00
Что: Музыкальный вечер с Камерным оркестром Вlack Sea Orchestra
Где: Приморская, 59, Art Hub
Когда: 5 февраля, 16:00
Что: Лекция : Украинские казаки, японские самураи, американские ковбои: чем разделены и как соединены?
Где: здесь
Когда: 5 февраля, 16:00
Что: Лекция: Особенности развития религии и церковного строительства в Одессе
Где: здесь
Когда: 5 февраля, 17:00
Что: Лекция: Особенности развития религии и церковного строительства в Одессе
Где: здесь
Когда: 5 февраля, 17:00
Где: Разумовская, 31
Когда: 5 февраля, 19:00
Регистрация здесь
Что: Лекция: Детективная история борща
Где:здесь
Когда: 6 февраля, 11:00
Что: Лекция: Еврейское население и еврейский вопрос в Украине в XIX в.
Где: здесь
Когда: 6 февраля, 12:00
Что: Лекция: Одесско-порто-франко. 1819–1859 гг.
Где: здесь
Когда: 6 февраля, 13:00
Что: Лекция: История Одесского университета
Где: здесь
Когда: 6 февраля, 14:00
Что: Saturday Movie Club
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 6 февраля, 14:00.
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