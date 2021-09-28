Афиша бесплатных событий Одессы 28 – 30 сентября

Афіша безкоштовних подій Одеси 24-26 вересня Тільки подивиться на всі ці події які відбудуться в ці вихідні. А тепер скажіть, як все встигнути? Джаз, література, театральні події, фестиваль довгожителів, фестиваль чаю та дворів. А ще, Кодима, Біляївка, Ізмаїл святкують Дні міста. еко-етно фестиваль пройде у Фрумушиці. А в Любашівці зберуть ковбасну карту України! ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 18-19 сентября Бабине літо в Одесі. Тиха, неспішна пора. Саме в такому ритмі можна встигнути відвідати всі безкоштовні події які відбудуться цими вихідними. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 вересня Вересень – час м’якого тепла, комфорту та насолоди. На вулиці ще достатньо тепло, щоб проводити на відкритих майданчиках багатогодинні події. Отже не пропустіть в ці дні великі опен-ейр концерти за участю великих скрипалів та балетних танцорів. У неділю цілий день біля Потьомкінських сходах пройде свято спорту. Ну а тих, хто любить затишок, запрошуємо на відкриття художніх виставок та презентації книжок. ПОДРОБНЕЕ