Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 28 – 30 сентября

Афиша бесплатных событий Одессы 28 – 30 сентября

Чим зайнятися в останній тиждень вересня? Ходити до театру та кіно, на виставки та читати книги. Саме такі події ми і підібрали для вас. Нагадаємо, що всі вони – безкоштовні. 

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Що: Як знайти репресованих родичів? 

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 28 вересня, 17:00

https://fb.me/e/1d6LwYkFI 

 

Що: Інтерв’ю в стилі джаз

Де: Грецька, 48-А

Коли: 28 вересня, 19:00

https://fb.me/e/4in6TTJTp 

 

Що: Фестиваль української книги пам’яті Михайла Грушевського 

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 29-30 вересня, 10:00 – 18:00

https://fb.me/e/1WGkPsgIj 

 

Що: Міс Болгарка

Де: Міський сад, Літній театр 

Коли: 30 вересня, 18:00 

https://fb.me/e/2FuTJUZw8 

 

Що: Дні польського кіно 

Де: Парк Шевченка, Зелений театр 

Коли: 30 вересня, 18:30

https://fb.me/e/1Q9WNw98T 

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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