Афиша бесплатных событий Одессы 28 – 30 сентября

Чим зайнятися в останній тиждень вересня? Ходити до театру та кіно, на виставки та читати книги. Саме такі події ми і підібрали для вас. Нагадаємо, що всі вони – безкоштовні.
Що: Як знайти репресованих родичів?
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 28 вересня, 17:00
Що: Інтерв’ю в стилі джаз
Де: Грецька, 48-А
Коли: 28 вересня, 19:00
Що: Фестиваль української книги пам’яті Михайла Грушевського
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 29-30 вересня, 10:00 – 18:00
Що: Міс Болгарка
Де: Міський сад, Літній театр
Коли: 30 вересня, 18:00
Що: Дні польського кіно
Де: Парк Шевченка, Зелений театр
Коли: 30 вересня, 18:30