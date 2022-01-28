Афиша бесплатных событий Одессы 28-30 января

Афиша бесплатных событий Одессы 24-27 января На этой неделе одесские музеи и галереи приглашают в мир прекрасного. По традиции вход на открытие – бесплатный. ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 21-23 января В эти выходные вас ждет много образовательных событий, в том числе по изучению английского языка – это киноклубы с обсуждением увиденного, и мультиязыковой разговорный клуб для взрослых. Так что не откладывайте это на будущее, учитесь и проводите хорошо время уже сегодня. Тем более что это бесплатно. ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 17-20 января Активная и деловая жизнь снова возвращается в нашу обыденность. И это чувствуется, если посмотреть на нашу афишу бесплатных событий. На этой неделе много образовательных лекций и мастер-классов, которые пройдут как онлайн, так и офлайн. Поэтому записывайте и не пропустите самые полезные и интересные из них. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 15 — 16 січня Зовсім непомітно підкралася середина зими. Залишилось ще трохи – і прийде весна. А поки гріємось теплом глінтвейну, увагою близьких та цікавими та безкоштовними подіями. ПОДРОБНЕЕ