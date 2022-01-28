Афиша бесплатных событий Одессы 28-30 января

В последние выходные января порадуют одесситов насыщенной культурной программой – выставки, концерты, английские киноклубы и лекции. Все это для вас и бесплатно!
Что: Бесплатный ремонт пуховиков, ковриков и курток
Где: ул. Разумовская, 31
Когда: 28-29 января, 10:00-20:00
Что: Просмотр фильма «Основатель»
Где: ул. Василия Стуса, 2, 2-й этаж (202 аудитория)
Когда: 28 января, 18:00
Что: Презентация книги Елены Герасимовой
Где: ул. Базарная, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 января, 18:00
Что: Открытие фотовыставки победителей международного конкурса
«I SEE PHOTO AWARDS 2021»
Где: ул. Екатерининская, 25, InVogueArt
Когда: 28 января, 18:00
Что: Просмотр фильма на английском языке The Book Thief
Где: America House Odesa, ул. Греческая, 1а
Когда: 28 января, 18:30
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Что: Вечер живой музыки с Татой Верещагиной
Где: ул. Ришельевская, 33, Happy Wine
Когда: 28 января, 19:00
Что: Фотосушка «Рождественский портрет»
Где: Фотомагазин Paparazzi, ул. Новосельского, 72
Когда: 29 января, 12:00
Что: Концерт учащихся школы Столярского
Где: Книжный переулок, 1а, Библиотека Франко
Когда: 29 января, 13:00
Что: Обсуждение «Как бой под Крутами повлиял на современную Украину»
Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 29 января, 14:00
Что: Обговариваем книгу Ричарда Османа «Клуб убийств по четвергам»
Где: Фонтанская дор, 3, студия Peach
Когда: 29 января, 18:00
Что: Frank Sinatra Night
Где: ул. Ришельевская, Odesa Food Market
Когда: 28 января, 19:00
Что: Открытый забег
Где: Парк Шевченко
Когда: 29 января, 08:45
Что: Переляк фильма на английском Harold and Maude
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 29 января, 14:00
Что: Вечер памяти Святослава Рериха
Где: Онлан
Когда: 29 января, 15:00
Что: Презентация журнала «Odesa Opera news»
Где: Базарная, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 января, 16:00
Что: Французский вечер с Ириной Звенигородской
Где: ул. Ришельевская, 33 Happy wine
Когда: 29 января, 19:00.
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