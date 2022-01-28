Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 28-30 января

Афиша бесплатных событий Одессы 28-30 января

В последние выходные января порадуют одесситов насыщенной культурной программой – выставки, концерты, английские киноклубы и лекции. Все это для вас и бесплатно!

Рецепты

Что: Бесплатный ремонт пуховиков, ковриков и курток

Где: ул. Разумовская, 31

Когда: 28-29 января, 10:00-20:00

бесплатная 28-30 января2

Что: Просмотр фильма «Основатель»

Где: ул. Василия Стуса, 2, 2-й этаж (202 аудитория)

Когда: 28 января, 18:00

бесплатная 28-30 января3

Что: Презентация книги Елены Герасимовой

Где: ул. Базарная, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 28 января, 18:00

бесплатная 28-30 января4

Что: Открытие фотовыставки победителей международного конкурса

«I SEE PHOTO AWARDS 2021»

Где: ул. Екатерининская, 25, InVogueArt

Когда: 28 января, 18:00

 

Что: Просмотр фильма на английском языке The Book Thief

Где: America House Odesa, ул. Греческая, 1а

Когда: 28 января, 18:30

Регистрация здесь

бесплатка 28-30 января5

Что: Вечер живой музыки с Татой Верещагиной

Где: ул. Ришельевская, 33, Happy Wine

Когда: 28 января, 19:00

бесплатная 28-30 января6

Что: Фотосушка «Рождественский портрет»

Где: Фотомагазин Paparazzi, ул. Новосельского, 72

Когда: 29 января, 12:00

 

Что: Концерт учащихся школы Столярского

Где: Книжный переулок, 1а, Библиотека Франко

Когда: 29 января, 13:00

 

Что: Обсуждение «Как бой под Крутами повлиял на современную Украину»

Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 29 января, 14:00

бесплатная 28-30 января7

Что: Обговариваем книгу Ричарда Османа «Клуб убийств по четвергам»

Где: Фонтанская дор, 3, студия Peach

Когда: 29 января, 18:00

 

Что: Frank Sinatra Night

Где: ул. Ришельевская, Odesa Food Market

Когда: 28 января, 19:00

бесплатная 28-30 января8

Что: Открытый забег

Где: Парк Шевченко

Когда: 29 января, 08:45

 

Что: Переляк фильма на английском Harold and Maude

Где: Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 29 января, 14:00

бесплатная 28-30 января9

Что: Вечер памяти Святослава Рериха

Где: Онлан

Когда: 29 января, 15:00

 

Что: Презентация журнала «Odesa Opera news»

Где: Базарная, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 29 января, 16:00

бесплатная 28-30 января10

Что: Французский вечер с Ириной Звенигородской

Где: ул. Ришельевская, 33 Happy wine

Когда: 29 января, 19:00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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