Афиша бесплатных событий Одессы 2 – 5 сентября

Подборка мероприятий на ближайшие дни.
Что: Кинопонедельник Счастливый Лазарь, реж. Аличе Рорвахер
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 2 сентября, 21:30
Что: Открытие выставки “Любимые просторы”
Где: Ланжероновская, 24-а, Историко-краеведческий музей
Когда: 3 сентября, 15:00
- Что: Международный чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
- Где: Летний театр Горсада
- Когда: 3 сентября, 18:30
Что: Никита Кадан в разговоре с Николаем Карабиновичем
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 3 сентября, 20:00
Что: Премьера 9-10 серий фильма “Пантеон Одессы”
Где: Французский бульвар, Одесская киностудия
Когда: 4 сентября, 17:00
Фото: архив “ОЖ”
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