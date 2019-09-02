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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 2 – 5 сентября

Афиша бесплатных событий Одессы 2 – 5 сентября

Подборка мероприятий на ближайшие дни.

Что: Кинопонедельник Счастливый Лазарь, реж. Аличе Рорвахер
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 2 сентября, 21:30

Что: Открытие выставки “Любимые просторы”
Где: Ланжероновская, 24-а, Историко-краеведческий музей
Когда: 3 сентября, 15:00

Что: Международный чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Где: Летний театр Горсада
Когда: 3 сентября, 18:30

Что: Никита Кадан в разговоре с Николаем Карабиновичем
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 3 сентября, 20:00

Что: Премьера 9-10 серий фильма “Пантеон Одессы”
Где: Французский бульвар, Одесская киностудия
Когда: 4 сентября, 17:00

Фото: архив “ОЖ”

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