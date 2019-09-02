Афиша бесплатных событий Одессы 2 – 5 сентября

В День рождения города самое время сказать одну из любимых фразочек одесситов: «Ну, не всё у нас так плохо!». И правда, наряду с беспорядочной (и не всегда законной) застройкой новыми высотками, на фоне рассыпающегося исторического фонда, случается и приятное. Например, общими усилиями городских властей, волонтёров, бизнесменов и просто неравнодушных одесситов в Одессе появились три культурные зеленые зоны: Стамбульский парк, Летний театр в Городском саду и Зелёный театр в парке Шевченко. Посещение каждого из них сегодня – обязательный пункт в любой турпограмме по Одессе. Заглянула туда и «Одесская жизнь».

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