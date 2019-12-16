Афиша бесплатных событий Одессы 16-19 декабря

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

Запись +38(063) 22-99-447

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+38(094) 95-40-229

Что: Концерт гитарной музыки

Где: Маяковского 4/1, ДМШ N1

Когда: 16 декабря, 17:00

Что: Показ документального фильма “Девушки в игре”

Где: Канатная, 27/1, 4City

Когда: 16 декабря, 19:00

Что: Презентация книги Ирины Грабовской “Последняя обитель бунтарства. Леобург”

Где: Дерибасовская, 14, Книжный магазин Буква

Когда: 16 декабря, 16:00

Что: Кинопоказ “Чистильщик”

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 17 декабря, 13:30

Что: Праздничный концерт учеников школы Столярского

Где: Сабанеев мост, 1, актовый зал

Когда: 17 декабря, 14:00

Что: Выставка работ грузинских фотохудожников

Где: Вице адмирала Жукова,9, Всеукраинский центр болгарской культуры

Когда: 17 декабря, 14:00

Что: Детский показ анимационных фильмов об Украине

Где: Семафорный пер, Синема-Сити

Когда: 17 декабря, 17:00

Бесплатный билет https://forms.gle/BSxHDP5Rk2oUVS157

Что: Фестиваль DocudaysUA: Показ документальных фильмов

Где: Канатная, 27/1, 4City

Когда: 17 декабря, 17:00

Что: Презентация книги Ирины Лобусовой

Где: Люстдорфская дорога, 54, Книголенд

Когда: 17 декабря, 18:00

Что: Праздничный концерт струнного ансамбля

Где: Сабанеев мост, 1, актовый зал

Когда: 18 декабря, 14:00

Что: Симоненковские чтения

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 18 декабря, 16:30

Что: Презентация книги Игоря Белякова “Личный кодекс”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 18 декабря, 17:00

Что: Встреча с амбассадором Одессы Ольгой Балабановой

Где: Гоголя, 14, Odessa Tourism Center

Когда: 18 декабря, 18:00

Что: Встреча с путешественницей Оксаной Бобровой: Северный Вьетнам

Где: Греческая, 1-а, Orange Hotel

Когда: 18 декабря, 19:00

Что: День Святого Николая

Когда: 19 декабря, 15:00-18:00

Где: Пл. Независимости, 1, ТЦ “Панорама”

Что: Открытие памятной доски ученому Алексею Сурилову

Где: Довженко, 9

Когда: 19 декабря, 15:00

Что: Открытие главной елки Одессы

Где: Думская площадь

Когда: 19 октября, 16:00

Что: День Святого Николая!

Где: Семафорный, 4, FontanSky

Когда: 19 декабря, 16:00-19:00

Что: Праздничный концерт ко дню Святого Николая

Где: Сабанеев мост, 1, актовый зал

Когда: 19 декабря, 17:00

Что: Итоги велосипедного года

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 19 декабря, 18:00

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