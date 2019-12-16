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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 16-19 декабря

Афиша бесплатных событий Одессы 16-19 декабря

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись +38(063) 22-99-447
‭+38(063) 22-99-448‬
+38(094) 95-40-229

Что: Концерт гитарной музыки
Где: Маяковского 4/1, ДМШ N1
Когда: 16 декабря, 17:00

Что: Показ документального фильма “Девушки в игре”
Где: Канатная, 27/1, 4City
Когда: 16 декабря, 19:00

Что: Презентация книги Ирины Грабовской “Последняя обитель бунтарства. Леобург”
Где: Дерибасовская, 14, Книжный магазин Буква
Когда: 16 декабря, 16:00

Что: Кинопоказ “Чистильщик”
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 17 декабря, 13:30

Что: Праздничный концерт учеников школы Столярского
Где: Сабанеев мост, 1, актовый зал
Когда: 17 декабря, 14:00

Что: Выставка работ грузинских фотохудожников
Где: Вице адмирала Жукова,9, Всеукраинский центр болгарской культуры
Когда: 17 декабря, 14:00

Что: Детский показ анимационных фильмов об Украине
Где: Семафорный пер, Синема-Сити
Когда: 17 декабря, 17:00
Бесплатный билет https://forms.gle/BSxHDP5Rk2oUVS157

Что: Фестиваль DocudaysUA: Показ документальных фильмов
Где: Канатная, 27/1, 4City
Когда: 17 декабря, 17:00

Что: Презентация книги Ирины Лобусовой
Где: Люстдорфская дорога, 54, Книголенд
Когда: 17 декабря, 18:00

Что: Праздничный концерт струнного ансамбля
Где: Сабанеев мост, 1, актовый зал
Когда: 18 декабря, 14:00

Что: Симоненковские чтения
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 18 декабря, 16:30

Что: Презентация книги Игоря Белякова “Личный кодекс”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 18 декабря, 17:00

Что: Встреча с амбассадором Одессы Ольгой Балабановой
Где: Гоголя, 14, Odessa Tourism Center
Когда: 18 декабря, 18:00

Что: Встреча с путешественницей Оксаной Бобровой: Северный Вьетнам
Где: Греческая, 1-а, Orange Hotel
Когда: 18 декабря, 19:00

Что: День Святого Николая
Когда: 19 декабря, 15:00-18:00
Где: Пл. Независимости, 1, ТЦ “Панорама”

Что: Открытие памятной доски ученому Алексею Сурилову
Где: Довженко, 9
Когда: 19 декабря, 15:00

Что: Открытие главной елки Одессы
Где: Думская площадь
Когда: 19 октября, 16:00

Что: День Святого Николая!
Где: Семафорный, 4, FontanSky
Когда: 19 декабря, 16:00-19:00

Что: Праздничный концерт ко дню Святого Николая
Где: Сабанеев мост, 1, актовый зал
Когда: 19 декабря, 17:00

Что: Итоги велосипедного года
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 19 декабря, 18:00

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