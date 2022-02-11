Афиша бесплатных событий Одессы 11-13 февраля

Наполняемся любовью, поэзией и вином. В эти дни в Одессе и области пройдут фестивали глинтвейна и праздник всех виноделов Трифон Зарезан. Для тех, кто предпочитает другие развлечения – приглашаем на языковые клубы и интересные творческие встречи. главное – не скучать и найти дело по сердцу. Хороших выходных всем нам!
Что: Безопасность в зимних горах
Где: Разумовского, 31
Когда: 11 февраля, 19:00
Регистрация https://forms.gle/YuAR3zGZyo6bX2oA7
Что: Праздник «Трифон Зерезан»
Где: Болград, с. Табаки, с.Железнодорожное
Когда: 12-14 февраля
Что: Заседание ораторского английского клуба
Где: Тираспольская, 22, UNIT CAFE
Когда: 12 февраля, 11:00
Что: Мастер-класс по печати ч/б фотографий на вашей пленке
Где: Новосельского, 72, Магазин Paparazzi
Когда: 12 февраля, 11:00 – 20:00
https://forms.gle/o8Nao3Chtmnv2UET6
Что: Глинтвейн-фест
Где: Парк Горького
Когда: 12-13 февраля, 11:00 – 21:00
Что: Разговорный английский клуб
Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 12 февраля, 12:00
Что: День любви к «Буфету»
Где: Трасса Здоровье, кафе «Буфет»
Когда:12-13 февраля, 12:00 – 18:00
Что: Встреча в честь 100-летия со дня рождения народной артистки Украины Маргариты Деминой
Где: Ефима Геллера, 43, Библиотека, 13
Когда: 12 февраля, 13:00
Что: Вечер поэзии
Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 12 февраля, 15:00 – 17:00
Что: Multilingual Speaking Club
Где: Happy Wine, Ришельевская, 33
Когда: 13 февраля, 18:00
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