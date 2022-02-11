Афиша бесплатных событий Одессы 11-13 февраля

Афиша бесплатных событий Одессы 7-10 февраля А вы заметили, что дни становятся продолжительнее, солнце – теплее, воздух – свежее? До весны осталось совсем чуть-чуть. Поэтому, ожидая весны, не скучаем, а проводим время активно и с пользой. Наша подборка бесплатных событий придет на помощь. ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 4-6 февраля Первые выходные февраля будут насыщенны образовательными событиями – множество лекций и заседания разговорных клубов, которых с каждым разом в Одессе становится больше. Одесситы учат языки, ходят на открытие выставок и концертные программы. Присоединяйтесь и вы, ведь все это доступно каждому! ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 28-30 января Последние выходные января порадуют одесситов насыщенной культурной программой – выставки, концерты, английские киноклубы и лекции. Все это для вас и бесплатно! ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 24-27 января На этой неделе одесские музеи и галереи приглашают в мир прекрасного. По традиции вход на открытие – бесплатный. ПОДРОБНЕЕ