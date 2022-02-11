Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 11-13 февраля

Афиша бесплатных событий Одессы 11-13 февраля

Наполняемся любовью, поэзией и вином. В эти дни в Одессе и области пройдут фестивали глинтвейна и праздник всех виноделов Трифон Зарезан. Для тех, кто предпочитает другие развлечения – приглашаем на языковые клубы и интересные творческие встречи. главное – не скучать и найти дело по сердцу. Хороших выходных всем нам!

Рецепты

Что: Безопасность в зимних горах

Где: Разумовского, 31

Когда: 11 февраля, 19:00

Регистрация https://forms.gle/YuAR3zGZyo6bX2oA7

https://fb.me/e/1qIQfxcYq

 

Что: Праздник «Трифон Зерезан»

Где: Болград, с. Табаки, с.Железнодорожное

Когда: 12-14 февраля

 

Что: Заседание ораторского английского клуба

Где: Тираспольская, 22, UNIT CAFE

Когда: 12 февраля, 11:00

https://fb.me/e/1td3GmW2s

 

Что: Мастер-класс по печати ч/б фотографий на вашей пленке

Где: Новосельского, 72, Магазин Paparazzi

Когда: 12 февраля, 11:00 – 20:00

https://fb.me/e/1mbBgSGCD

https://forms.gle/o8Nao3Chtmnv2UET6

 

Что: Глинтвейн-фест

Где: Парк Горького

Когда: 12-13 февраля, 11:00 – 21:00

https://fb.me/e/34LxEXSlM

 

Что: Разговорный английский клуб

Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 12 февраля, 12:00

https://fb.me/e/2hwYEQm67

 

Что: День любви к «Буфету»

Где: Трасса Здоровье, кафе «Буфет»

Когда:12-13 февраля, 12:00 – 18:00

https://fb.me/e/2lR0Dek02

 

Что: Встреча в честь 100-летия со дня рождения народной артистки Украины Маргариты Деминой

Где: Ефима Геллера, 43, Библиотека, 13

Когда: 12 февраля, 13:00

https://fb.me/e/28GDQE2fF

 

Что: Вечер поэзии

Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 12 февраля, 15:00 – 17:00

https://fb.me/e/1xWT85sDx

 

Что: Multilingual Speaking Club

Где: Happy Wine, Ришельевская, 33

Когда: 13 февраля, 18:00

https://fb.me/e/26yVxlIL7

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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