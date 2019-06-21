fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 10 – 13 июня

Афиша бесплатных событий Одессы 10 – 13 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Фестиваль культур
Где: Городской сад
Когда: 21 июня, 16:00

Что: Лекции 15х4
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 21 июня, 18:00

Что: Функциональная тренировка Просыпайся_Одесса
Где: Ланжерон
Когда: 22 июня (по субботам), 7:00

Что: Встреча с мастерами фестиваля “Золотое сечение”
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 22 июня, 13:00

Что: Презентация книги Юлии Сухорук ”Живи. Твой мир начинается с тебя”
Где: Екатерининская, 77, Книгарня кав’ярня
Когда: 22 июня, 18:00

Что: Фестиваль Немые ночи
Где: Летний театр Горсад
Когда: 22 июня, 19:00

Что: Фестиваль Йогадень
Где: Парк Шевченко, у стадиона Черноморец
Когда: 23 июня, 9:00-21:00

Что: Олимпийский день
Где: ТЦ Ривьера
Когда: 23 июня с 14:00

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить