Афиша бесплатных событий Одессы 10 – 13 июня

Что: Фестиваль культур

Где: Городской сад

Когда: 21 июня, 16:00

Что: Лекции 15х4

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 21 июня, 18:00

Что: Функциональная тренировка Просыпайся_Одесса

Где: Ланжерон

Когда: 22 июня (по субботам), 7:00

Что: Встреча с мастерами фестиваля “Золотое сечение”

Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого

Когда: 22 июня, 13:00

Что: Презентация книги Юлии Сухорук ”Живи. Твой мир начинается с тебя”

Где: Екатерининская, 77, Книгарня кав’ярня

Когда: 22 июня, 18:00

Что: Фестиваль Немые ночи

Где: Летний театр Горсад

Когда: 22 июня, 19:00

Что: Фестиваль Йогадень

Где: Парк Шевченко, у стадиона Черноморец

Когда: 23 июня, 9:00-21:00

Что: Олимпийский день

Где: ТЦ Ривьера

Когда: 23 июня с 14:00