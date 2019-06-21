Афиша бесплатных событий Одессы 10 – 13 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.
Что: Фестиваль культур
Где: Городской сад
Когда: 21 июня, 16:00
Что: Лекции 15х4
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 21 июня, 18:00
Что: Функциональная тренировка Просыпайся_Одесса
Где: Ланжерон
Когда: 22 июня (по субботам), 7:00
Что: Встреча с мастерами фестиваля “Золотое сечение”
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 22 июня, 13:00
Что: Презентация книги Юлии Сухорук ”Живи. Твой мир начинается с тебя”
Где: Екатерининская, 77, Книгарня кав’ярня
Когда: 22 июня, 18:00
Что: Фестиваль Немые ночи
Где: Летний театр Горсад
Когда: 22 июня, 19:00
Что: Фестиваль Йогадень
Где: Парк Шевченко, у стадиона Черноморец
Когда: 23 июня, 9:00-21:00
Что: Олимпийский день
Где: ТЦ Ривьера
Когда: 23 июня с 14:00
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