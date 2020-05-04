71-летний голландец остался на карантине в Черноморске и занимается уборкой нашего побережья

71-летний голландец Франц живет в Испании. А вот на карантине он остался в Украине, в нашем Черноморске. Чем занимается на карантине? Очищает от мусора наше побережье!

Эту историю рассказал в соцсетях одессит с ником Аnatoliyodessa:

– Его зовут Франц. Родом из Голландии, живет в Испании. Ему 71 год. Он со своей подругой путешествует по миру, занимается йогой. На время карантина остался в у нас в Украине, в Черноморске. Со своей подругой за месяц карантина он очищает от мусора побережье нашего моря от Черноморска до Санжейки. Приходят на побережье с самого утра, и до захода солнца собирают мусор и вывозят его. Эти люди, находясь в чужой стране, убирают за нами, не прося ничего взамен. Мне стало стыдно за тех, кто выбрасывает мусор на склонах. Хорошо, что есть такие люди! Настоящие люди!, — вот как рассказывает одессит о своем новом знакомом-иностранце.

Фото — Аnatoliyodessa

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.