5 лет Иловайской трагедии: в Одессе показали фотографии украинских военных с линии фронта

В честь Дня памяти героев Иловайской битвы в Историческом военном музее появились кадры из жизни украинских военных на фронте.

На выставке показано около сорока фотографий. На них запечатлены различные эпизоды тех событий: огонь по позициям противника, захват в плен, допросы, улыбки или задумчивые взгляды солдат, ранения и смерть. После дня «зеленого» коридора около тысячи украинских бойцов попали в плен и пропали без вести.

На выставке представлены работы документальных и военных фотографов Александра Гляделова, Маркияна Лисейко, Максима Дондюка и Максима Левина:

Выставку можно посетить ещё в понедельник до 13:00 по адресу улица Пироговская, 2/4.