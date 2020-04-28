Аварийное отключение воды в части Большого Фонтана города Одессы 29 апреля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене задвижки диаметром 200 мм
В связи с чем, 29 апреля 2020 года с 09:00 до 19:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Фонтанская дорога, 33-63,
- Черняховского, 1-1а,
- Солнечная,
- пер. Педагогический,
- Светлая,
- пер. Светлый,
- Шовкуненко,
- пер. Шовкуненко,
- Педагогическая,
- пер. Клубничный,
- пер. Тополевый,
- пер. Гвоздичный,
- пер. Экономический.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)