24 января: какие праздники сегодня отмечают в Украине и мире

Сегодня, 24 января, в Украине отмечают День внешней разведки. В мире — День образования и эскимо. Верующие чтят память преподобной Ксении Римской. «Одесская жизнь» рассказывает о традициях дня, его приметах и запретах.
Какой церковный праздник 24 января
24 января — день памяти преподобной Ксении Миласской, благотворительницы, утешительницы и наставницы.
Преподобная Ксения жила в V веке и была единственной дочерью знатного римского сенатора. В юности, чтобы не выходить замуж, она вместе с двумя служанками тайно сбежала из родительского дома. В дороге она встретила настоятеля обители святого апостола Андрея и попросилась вместе с ним в город Миласс. Там Ксения купила землю, построила храм святого Стефана и основала женский монастырь. Вскоре епископ Миласса, Павел, посвятил Ксению в диаконисы.
Святая Ксения помогала всем: для бедных была благотворительницей, для скорбящих — утешительницей, для грешных — наставницей. При этом сама святая считала себя хуже и грешнее всех. В день смерти святой Ксении в небе над монастырем появилось знамение в виде светлого венца с блистающим посреди него крестом. Оно сопровождало тело святой до самого погребения.
Что нельзя делать 24 января
- Сразу после заката не стоит садиться за стол.
- Нельзя работать у дома.
- Запрещено шить, вязать и стричь волосы пожилым людям.
Народные приметы и традиции на 24 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- на светлом небе облака – будет хорошая погода;
- кружит вьюга — к малому количеству корма для скота;
- солнечный день — к теплой весне;
- погода безветренная — ждите теплую и сухую погоду во второй половине июля.
В народе день называли Ксения Полузимница, ведь уже половина зимы за спиной. Существовало интересное поверье: «Кто первым сядет ужинать за стол, тот первым и умрет». Поэтому пытались сесть есть слишком поздно.
Именинники 24 января
- Герасим,
- Тимофей,
- Иоанн,
- Павел,
- Денис,
- Ксения,
- Оксана.
Талисманом человека, рожденного 24 января, является лазурит. Издавна верили, что этот камень насыщается солнечным светом. Поэтому йоги использовали лазурит для очищения ауры человека.
24 января родились:
- 1961 год – украинский поэт, драматург, прозаик, переводчик Александр Ирванец;
- 1974 год – украинский художник, иллюстратор и дизайнер Андрей Ермоленко;
- 1991 год – борец греко-римского стиля, многократный призер чемпионатов мира и Европы Жан Беленюк.
Памятные даты 24 января
1848 год — в Северной Калифорнии Джеймс Маршал находит большой золотой слиток, что дало толчок к возникновению явления, которое через год стало называться «золотой лихорадкой»;
1859 год — Дунайские княжества объединяются в Валахию и Молдову, предшественника Румынии;
1895 год — установлен неофициальный рекорд скорости на мотоцикле — Гленн Кертис на собственном построенном мотоцикле развивает скорость около 220 км/ч;
1907 год — в Англии организовали первый скаутский отряд;
1918 год — в ночь на 25 января провозглашают независимость Украины;
1923 год — в Харькове создают литературный союз «Гарт»;
1935 год — в американском городе Ричмонд поступает в продажу первая партия банковского пива под названием «Пенящее пиво Крюгера»;
1966 год — Индира Ганди становится третьей премьер-министристкой Индии;
1976 год — происходит одна из самых больших в XX в. катастроф танкеров-гигантов: у берегов Франции садится на мель танкер Olympic Bravery, через три недели раскалывающийся пополам;
1984 год — в США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появляются первые компьютеры «Макинтош» — первый персональный компьютер, использующий графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь, вместо стандартного на тот момент интерфейса командной строки;
1986 год — американский космический аппарат «Вояджер-2» становится первым искусственным объектом, достигающим Урана, пройдя от него на расстоянии около 100 тыс. км;
1992 год — Королевство Нидерланды, Королевство Лесото, Республика Мали, Республика Кабо-Верде признают независимость Украины;
1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Австрией и Францией;
2010 год — фантастический боевик «Аватар» Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, становится самым кассовым фильмом в истории;
2015 год — российские террористы «ДНР» обстреливают из «градов» Мариуполь, в результате чего погибают 30 человек.
Какой сегодня день в Украине и мире
24 января в Украине празднуют День внешней разведки. Именно в этот день 1919 было создано первое подразделение разведки в Украинской Народной Республике. Праздник был утвержден указом президента Украины 2018 года, чтобы почтить значительный вклад офицеров в сохранение независимости и суверенитета государства.
Также 24 января Международный день образования. Достаточно молодой праздник, созданный в декабре 2018 года. Впервые мировое сообщество отпраздновало его в 2019 году. Провозглашено оно было в Брюсселе во время международной конференции, посвященной проблемам образования. А инициатором введения отдельного праздника стала Нигерия.
А еще 24 января Международный день эскимо. Практически каждый человек знает, какой вкус у сливочного мороженого на палочке с шоколадной глазурью. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день 1922 года повар Кристиан Нельсон, являвшийся владельцем магазина сладостей в США, официально запатентовал такой вид десерта. Однако свое первое мороженое Нельсон выпустил еще в 1919 году и оно быстро набрало популярность. Холодное произведение кондитер назвал «пирожок эскимоса».
24 января Международный женский спортивный день. Этот праздник родом из Франции и был утвержден при поддержке Министерства спорта и Государственного секретариата по вопросам гендерного равенства и борьбы с дискриминацией. В 2014 году очень остро стояла проблема сексуализации и насилия в отношении женщин в спортивной сфере. Поэтому нужно было создать меры по улучшению уровня жизни и здоровью спортсменок.