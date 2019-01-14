fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Как одесские “моржи” Старый Новый год отмечали

Несколько десятков любителей холодного купания отпраздновали Старый Новый год на пляже «Золотой берег».

13 января одесские «моржи» снова пошли купаться в холодное море. Как обычно, горожане окунулись в море три раза. В клубе “Моржи Одессы” рассказали, что для создания праздничной атмосферы участники староновогоднего заплыва нарядились в карнавальные костюмы, а дна из участниц даже прихватила с собой маленькую ёлочку.

 

Отметим, пловцам способствовала солнечная и тёплая погода. Температура воздуха составила +6 градусов, воды – 2,5 градусов тепла.

Напомним, одесские “моржи” также отметили заплывом в море Рождество.

Фото: Клуб Моржей Одессы.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить