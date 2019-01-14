Как одесские “моржи” Старый Новый год отмечали

Летом Одесса становится настоящей меккой для туристов, которые приезжают к нам не только за черноморским загаром, но и за здоровьем. Но иногда Черное море преподносит неожиданные сюрпризы, как, например, недавнее «цветение» нодулярии. Какие же еще неожиданности может подарить нам море и чего стоит опасаться отдыхающим? С этими вопросами мы обратились к сотрудникам Украинского научного центра экологии моря.

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