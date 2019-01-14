Как одесские “моржи” Старый Новый год отмечали

Несколько десятков любителей холодного купания отпраздновали Старый Новый год на пляже «Золотой берег».
13 января одесские «моржи» снова пошли купаться в холодное море. Как обычно, горожане окунулись в море три раза. В клубе “Моржи Одессы” рассказали, что для создания праздничной атмосферы участники староновогоднего заплыва нарядились в карнавальные костюмы, а дна из участниц даже прихватила с собой маленькую ёлочку.
Отметим, пловцам способствовала солнечная и тёплая погода. Температура воздуха составила +6 градусов, воды – 2,5 градусов тепла.
Напомним, одесские “моржи” также отметили заплывом в море Рождество.
Фото: Клуб Моржей Одессы.
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