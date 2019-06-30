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Новости Одессы и Одесской области

1 и 2 июля в разных районах города будут отключать газ

1 и 2 июля в разных районах города будут отключать газ

Из-за ремонтных работ в понедельник останутся без газоснабжения несколько домов в Малиновском районе, а во вторник — в Приморском.

1 июля будут ремонтировать участки газопроводов низкого давления на ул. Ак. Филатова и ул. Космонавтов, поэтому с 10:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по адресам:

  • ул. Космонавтов, 14, 18, 20, 22;
  • ул. Ак. Филатова, 31, 31-А, 31/4, 33, 33-А, 33-Б, 35-А, 37-А.

2 июля с 10:00 до 17:30 из-за ремонта газопровода на ул. Маршала Говорова газ отключат потребителям по таким адресам:

  • ул. Академическая (Пионерская), 2, 20Г;
  • Светлый переулок, 3/5;
  • ул. Шовкуненко, 5;
  • Фонтанская дорога, 33, 33/1;
  • ул. Тополева, 7.

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