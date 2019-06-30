1 и 2 июля в разных районах города будут отключать газ

Из-за ремонтных работ в понедельник останутся без газоснабжения несколько домов в Малиновском районе, а во вторник — в Приморском.
1 июля будут ремонтировать участки газопроводов низкого давления на ул. Ак. Филатова и ул. Космонавтов, поэтому с 10:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по адресам:
- ул. Космонавтов, 14, 18, 20, 22;
- ул. Ак. Филатова, 31, 31-А, 31/4, 33, 33-А, 33-Б, 35-А, 37-А.
2 июля с 10:00 до 17:30 из-за ремонта газопровода на ул. Маршала Говорова газ отключат потребителям по таким адресам:
- ул. Академическая (Пионерская), 2, 20Г;
- Светлый переулок, 3/5;
- ул. Шовкуненко, 5;
- Фонтанская дорога, 33, 33/1;
- ул. Тополева, 7.
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