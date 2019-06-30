1 и 2 июля в разных районах города будут отключать газ

Из-за ремонтных работ в понедельник останутся без газоснабжения несколько домов в Малиновском районе, а во вторник — в Приморском.

1 июля будут ремонтировать участки газопроводов низкого давления на ул. Ак. Филатова и ул. Космонавтов, поэтому с 10:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по адресам:

ул. Космонавтов, 14, 18, 20, 22;

ул. Ак. Филатова, 31, 31-А, 31/4, 33, 33-А, 33-Б, 35-А, 37-А.

2 июля с 10:00 до 17:30 из-за ремонта газопровода на ул. Маршала Говорова газ отключат потребителям по таким адресам:

ул. Академическая (Пионерская), 2, 20Г;

Светлый переулок, 3/5;

ул. Шовкуненко, 5;

Фонтанская дорога, 33, 33/1;

ул. Тополева, 7.