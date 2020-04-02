О чем говорят одесситы: жизнь на удаленке – паника, пофигизм и карантинный вандализм

И почему многие стали жаловаться, что «жизнь на удаленке необыкновенно однообразна и на карантине можно сойти с ума?». Как по мне, жизнь совершила крутой переворот. Ну кто из нас еще совсем недавно думал, что прадавнее слово «корона» вдруг наполнится совершенно новым смыслом?! Точнее, понятием, бросающим в дрожь.

Да, кто-то впал в панику. Когда у меня на днях сломался комп, и я в ужасе кинулась искать мастера, один из них откликнулся монологом, что он «сидит дома, ничего не чинит и даже по телефону боится общаться».

Или — с точностью до наоборот — наблюдаются случаи совершеннейшего пофигизма. Вот нравятся мне публикации, что «все это ерунда, нет никакого коронавируса». Вот в восторге я от пикников в большой и дружной компании с обнимашками и поцелуями в парках и у моря. Такой себе «Декамерончик» по-нашенски.

Но есть и еще одно явление, которое набирает обороты. Назвала бы я его «карантинный вандализм». Вот вам картинка: мамы с детьми на детской площадке. Это еще до их закрытия. К этому можно, конечно, по-разному относиться, но я не об этом сейчас. К людям на площадке подбегает активная дама — без маски. Подходит впритык, ни о каком расстоянии даже не думает. И начинает дамочка орать на «придурковатых мамаш, которые не соблюдают карантин». Градус накаляется, мамаши от активной дамы пытаются отстраниться, та — в наступление, так и брызжет, простите, слюной.

Примерно такую же «бурную сознательность» пришлось наблюдать в продуктовом магазине. Излишне эмоциональная посетительница (тоже без маски, не говоря уже о перчатках) буквально разоралась по поводу всего и сразу. И «дистанцию никто не соблюдает», и «продукты тут все перелапали», и (что мне больше всего понравилось) «без масок сюда все заходят».

Ну ладно, может, у людей именно так паника, помноженная на тот же пофигизм, проявляется, не знаю. Даму из магазина, конечно, «попросили», одесситке на детской площадке «достойный отпор» дали.

Но проявления того же карантинного вандализма мы наблюдаем и в другом. Пробегаешь по улице — всюду валяются использованные маски. Да и перчатки уже тоже на глаза попадаются: лежат себе на плитке-асфальте, вносят вклад в тему «новый одесский уличный мусор»… Такой себе «карантинный флешмоб» получается. И он набирает обороты.

Кстати, не только в Одессе: по сети уже «гуляют» фото со всего мира, как экоактивисты очищают прибрежные воды от защитных перчаток и масок — новых ингредиентов в массе привычных продуктов человеческой жизнедеятельности.

Вирусологи предупреждают: слизь, слюна, которые образуются на маске, когда мы ее носим, могут какое-то время сохраняться в окружающей среде. И, кстати, вот вам выдержка из рекомендаций ВОЗ: «Использованную маску следует тут же выкинуть в закрывающийся контейнер для мусора»…

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