Не могу молчать: оставьте одесситам их город

Когда-то таинственные и прекрасные маскароны гостиницы «Большая Московская» заглядывали в окна моих приятелей, живших по соседству с памятником архитектуры. Потому лет 20 спустя, проходя мимо дряхлеющего красавца-здания, эмоции, как правило, испытывала печальные. И как-то услышала разговор – юная девушка маму спрашивала: почему не снесут эти, практически, руины и не построят современную высотку? А мама ей с пониманием поддакивала. Семья, вроде бы, не приезжая. Так что, оказывается, не у всех горожан сердце болит, когда разрушается старая Одесса.

Город, неповторимый не только своими архитектурными шедеврами «золотого» и «серебряного» веков. Даже скромные дома одесских окраин с их «лица необщим выраженьем» притягательны своими наивными и трогательными «архитектурными излишествами» – орнаментами и вензелями, над которыми «поработало» неумолимое время, бюстами, хранящими благородство неизвестных и самых знаменитых героев.

Конечно, для комфортабельной жизни домики эти мало предназначены. Впрочем, как и величавые палаццо на Пушкинской, где коммуналки по размерам напоминают небольшие деревушки. Хотя вот в Таллине, например, современные удобства и комфорт смогли организовать даже в мало приспособленных для уюта зданиях XI века. Причем украшающие их скульптуры не обвивают кабели коммуникаций, душащие, как змея Лаокоона, многострадальных одесских атлантов.

Впрочем, Таллин просвещенной Европой считался еще в советские времена… Никому бы там – даже в порядке бреда – в голову не пришло сбивать историческую, исконную лепнину с памятников архитектуры. Правда, справедливости ради, уточню, что здесь это делают из лучших побуждений – чтобы гражданам «история» на голову не падала. При таком раскладе прямо удивительно, как это наш оперный театр уцелел. Мало ли, что Гельмер и Фельнер! А вдруг какая муза или композитор великий на голову зазевавшегося меломана свалятся?

И, как ни печально, надо признаться, с молчаливого согласия равнодушного большинства одесситов изуродованы Греческая площадь, Аркадия… Слава Богу, дачи Маразли и Анатра общественники пытаются спасти. Зато неуемные преобразователи теперь собрались реконструировать Французский бульвар… Но, ради Бога, не надо нас осчастливливать по меркам вашей банальности! Мы не против нового. Но не вместо дорогого для нас.

А ведь было когда-то – встали одесситы у деревьев Приморского бульвара, спасли их от вырубки очередного «благоустроителя» Одессы. И мне кажется, ни одно из этих старинных деревьев за время многочисленных одесских погодных катаклизмов не упало, не огорчило одесситов – наверное, в благодарность.

Так и хочется сказать непрошенным преобразователям: «Ну, очень хочется новаций? Так найдите себе место в безводной степи на морском побережье и стройте там город, какой вам нравится. А Одессу оставьте тем, кому она не безразлична».

Фото: odessa.online

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