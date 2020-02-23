Не могу молчать: на одесских склонах у разбитого корыта

В Одессе на улице Варненской, 27 недавно открыли вторую площадку для крупногабаритного мусора. Вывозить его «специально оборудованными транспортными средствами» должна компания, с которой орган местного самоуправления заключил договор.

О какой-либо ответственности за нарушение этой статьи в законе речи не идет. Но сознательные граждане могут с чувством выполненного долга самостоятельно привозить туда развалившиеся диваны и проржавевшие плиты и получать значки с надписью «Я делаю Одессу чище».

Мотивация, честно говоря, на уровне детского сада. Да и собственный транспорт, как ни странно, имеется не у всех. Так что продолжают лежать рядом с мусорными контейнерами облупившиеся рамы и треснувшие унитазы…

Но, по сути, начинание, конечно, департамент городского хозяйства придумал замечательное. И, надеемся, подобные пункты приема появятся, как грибы после дождя, во всех густонаселенных микрорайонах города. Как пункты утильсырья и сбора металлолома, например. Ведь крупногабаритный мусор, без сомнения, можно на переработку пустить.

Казалось бы, органам власти популярных курортных предместий Одессы сам Бог велел такие крупногабаритные мусорные площадки организовать. И территория с городом не сопоставима, и личный транспорт здесь, практически, все жители имеют – иначе не проживешь. Но живописные приморские склоны, величественные обрывы, тенистые посадки, если неподалеку человеческое жилье расположено, как правило, превращаются в мусорные свалки. Менталитет у обитающего здесь народа, что ли такой?

В Степовой, например, вырыли специальный карьер для мусора, таблички вежливые установили, указывающие, где мусор выбрасывать, а дорога, тем не менее, мешками с отходами просто усеяна.

Особенно шокирующе нелепо всеобщая «мусоризация» выглядит в Крыжановке, где у самого синего моря белую «средиземноморскую» набережную начали строить. Тут тебе и ретро-фонари с наступлением сумерек загораются, и аля-античные урны с пухлыми купидонами красуются. А на склоны взглянешь – драный матрац висит…

А многострадальная скамейка на крутом спуске к морю в Черноморке! Поставили ее добрые люди, чтобы было где разморенным пляжникам отдохнуть, ноги от песка почистить. И сколько помню, образовывается около нее большая мусорная яма. Летом, конечно, побольше. Но и по окончании высокого курортного сезона не пустеет.

Так что не надо, дорогие одесситы, на «гостей города» собственное свинство сваливать. Хотите в чистоте жить – в первую очередь заброшенную клумбу у собственного дома от мусора избавьте, цветы посадите. И, поверьте, многим соседям захочется повторить ваше начинание. Только не надо говорить, что двор и дом ваши обшарпаны и безхозны. На, действительно, трущобной Воронцовке видела очаровательный ухоженный дворик, победивший в конкурсе лучших дворов Одессы. Все в наших руках, одесситы!

Фото Артема Виноградова

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