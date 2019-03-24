﻿ Какие они, супергерои нашего времени, или как в Одессе найти сантехника - Одесская Жизнь

Если случилась коммунальная беда – мы начинаем искать того, кто нам поможет.

Мы с мамой ни разу не сталкивались с поломкой сантехники. Что уж говорить, я и сантехника никогда не видела. Особо страшного не случалось, да и отец что-то мог починить. До тех пор, пока в один день, вся «житейская радость» из соседних квартир не начала пробираться на волю из нашего санузла. Скажу я вам, зрелище не для слабонервных — мама теряла сознание, а я тащила в ванную комнату все наши полотенца, чтобы как-то остановить поток «человеческого бытия». А папы, как назло, не оказалось дома.

Недолго думая, мы с мамой помчались за помощью к соседу дяде Мише. Он человек бывалый. А узнав о нашем зловонном фонтане, в помощи не отказал и со словами: «Эх девчонки, сейчас я все сделаю, не мужик что-ли!» — побежал к нам. Однако увидев наше бедствие, сосед схватился руками за голову и заявил: «Ешкин кот! Тут, дамы, я бессилен, нужен сантехник!». Наши надежды на супергероя дядю Мишу уплыли куда-то по сточной трубе. Сам дядя Миша, приопустив голову, тихо вышел из квартиры и прошептал: «Сейчас я вам дам номер телефона местного сантехника, он сделает все как надо».

Судорожно хватаясь за телефон, мы начали звонить мастеру. Спустя секунды из телефона послышалось: «Здрасьте!». Мы даже не успели объяснить ситуацию, как услышали: «Ой, опять забили, ну что ж вы такие…Я буду, но и вы поймите, у меня авария. Ее нужно ликвидировать. Придется ждать час или два, а то и больше!». Ждать, так ждать, выбора нет.

Время шло, а мастера все не было. Спустя часа три он явился. Все как надо — в высоких резиновых сапогах, ватнике, фуражке и с инструментами в руках. А после слов с привкусом легкого амбре: «Здрасьте, сантехника вызывали?», стало ясно, точно сантехник! Аккуратно переступая порог нашей квартиры, соблюдая все правила равновесия, «мастер» уверенно вошел в ванную. B ту же минуту долгожданный сантехник заявил: «Девочки, все плохо, нужно ждать!». Как ждать, опять ждать и что ждать? Было не понятно. «А мне нужно идти, у меня ликвидация аварии. Буду через час или два — ждите! Все починю, зуб даю!».

Прошло два часа, полотенца закончились, соседи снизу начали тонуть вместе с нами, но никто к нам так и не пришел. Решили мы искать другого супергероя. А наш «обязательный» сантехник, как мифическое существо, больше не появлялся и на звонки наши тоже не отвечал. Звонить в ЖЭК и жаловаться на мастера мы не стали, а только улыбнулись. Да и не видели смысла в этом. Наверное, сделал все как надо, да еще и зуб отдал. А чего грустить? Мы наконец-то познакомились с нашим сантехником, купили новые полотенца, а главное, на кухне вместо семейного фото, у нас висит список телефонов коммунальных служб города. Ведь хочется, чтобы наши супергерои всегда были рядом, потому что без них мы так беспомощны!

Фото: Авито