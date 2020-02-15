Авторская колонка. “Мало знать свои права! Их нужно уметь защищать!”

«Зачем мне это надо? Мне что, больше делать нечего? Что это даст? Разве возможно, что то изменить? Один в поле не воин?». Все это, к сожалению, типичная реакция человека, который на что-то жалуется, но вот писать официальную жалобу/заявление, позвонить в соответствующие службы, у него ну никак не получается.

По моему мнению, именно наше безразличие, лень и равнодушие порождают бесконтрольность и вседозволенность. Вот возьмем самый простой пример. У моей коллеги в подъезде сломался щит с электрокоммуникациями, в результате чего провода буквально свисали на лестничной площадке. Так они и висели бы, если бы сотрудница не набрала номер скорой коммунальной помощи. Остальные соседи делали вид, что проблемы существует, хотя им и приходилось уворачиваться от торчащих проводов.

Или другой случай… Соседка пожаловалось, что на улице очень скользко и она упала. При этом обвинила коммунальные службы «в издевательстве над людьми». Но о травмоопасной улице написала в департамент городского хозяйства я, и уже через 30 минут машина коммунальщиков посыпала дороги песком. Я была приятно удивлена, насколько быстро в этот раз они отреагировали на проблему.

Мне ведь и самой иногда кажется, что «ничего не поменять». Помню даже, как иронично улыбалась, когда слушала рассказы об открытости департаментов, а моя память подкидывала воспоминания об обратном.

Тогда очередной раз напоминаю себе, что бездействие не приблизит к решению вопроса, а даже может усугубить ситуацию. Не нужно бояться ходить по инстанциям, обращаться в полицию и суд. Свои права необходимо защищать. Даже если вы сталкиваетесь с отсутствием правды и справедливости. Как бы ни было велико разочарование в прошлом, оно не может остановить нас в будущем. Доверие между государством и человеком, между гражданином и обществом — это та цель, к которой мы все стремимся. Потому важно не быть пассивным, знать свои права и уметь их защищать.

Ведь всеобщие права человека начинаются в местечках вблизи от дома, не обозначенных на картах мира. И пока эти права не приобретут смысла там, они будут иметь мало значения где бы то ни было еще. Если граждане не будут заботиться о защите этих прав возле своего дома, тщетны наши надежды на прогресс во всей стране, в мире.

Я настаиваю: обязательно сообщайте о проблемах в соответствующие службы. Ведь, чтобы устранить разного рода проблемы о них должны знать. Иначе ситуация получается, как в анекдоте. Просил еврей у Бога, чтобы тот помог ему выиграть в лотерею. Молится он несколько недель, потом несколько месяцев, а потом и лет… Является однажды Бог к еврею и говорит раздраженно: «Слышь, мужик, достал ты со своими молитвами! Купи сначала лотерейный билет, а потом проси чего хочешь!».

Фото: oksagen.com.ua

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