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Новости Одессы и Одесской области

Авторская колонка. “Мало знать свои права! Их нужно уметь защищать!”

Авторская колонка. “Мало знать свои права! Их нужно уметь защищать!”

«Зачем мне это надо? Мне что, больше делать нечего? Что это даст? Разве возможно, что то изменить? Один в поле не воин?». Все это, к сожалению, типичная реакция человека, который на что-то жалуется, но вот писать официальную жалобу/заявление, позвонить в соответствующие службы, у него ну никак не получается.

По моему мнению, именно наше безразличие, лень и равнодушие порождают бесконтрольность и вседозволенность. Вот возьмем самый простой пример. У моей коллеги в подъезде сломался щит с электрокоммуникациями, в результате чего провода буквально свисали на лестничной площадке. Так они и висели бы, если бы сотрудница не набрала номер скорой коммунальной помощи. Остальные соседи делали вид, что проблемы существует, хотя им и приходилось уворачиваться от торчащих проводов.

Или другой случай… Соседка пожаловалось, что на улице очень скользко и она упала. При этом обвинила коммунальные службы «в издевательстве над людьми». Но о травмоопасной улице написала в департамент городского хозяйства я, и уже через 30 минут машина коммунальщиков посыпала дороги песком. Я была приятно удивлена, насколько быстро в этот раз они отреагировали на проблему.

Мне ведь и самой иногда кажется, что «ничего не поменять». Помню даже, как иронично улыбалась, когда слушала рассказы об открытости департаментов, а моя память подкидывала воспоминания об обратном.

Тогда очередной раз напоминаю себе, что бездействие не приблизит к решению вопроса, а даже может усугубить ситуацию. Не нужно бояться ходить по инстанциям, обращаться в полицию и суд. Свои права необходимо защищать. Даже если вы сталкиваетесь с отсутствием правды и справедливости. Как бы ни было велико разочарование в прошлом, оно не может остановить нас в будущем. Доверие между государством и человеком, между гражданином и обществом — это та цель, к которой мы все стремимся. Потому важно не быть пассивным, знать свои права и уметь их защищать.

Ведь всеобщие права человека начинаются в местечках вблизи от дома, не обозначенных на картах мира. И пока эти права не приобретут смысла там, они будут иметь мало значения где бы то ни было еще. Если граждане не будут заботиться о защите этих прав возле своего дома, тщетны наши надежды на прогресс во всей стране, в мире.

Я настаиваю: обязательно сообщайте о проблемах в соответствующие службы. Ведь, чтобы устранить разного рода проблемы о них должны знать. Иначе ситуация получается, как в анекдоте. Просил еврей у Бога, чтобы тот помог ему выиграть в лотерею. Молится он несколько недель, потом несколько месяцев, а потом и лет… Является однажды Бог к еврею и говорит раздраженно: «Слышь, мужик, достал ты со своими молитвами! Купи сначала лотерейный билет, а потом проси чего хочешь!».

Фото: oksagen.com.ua

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Галина Полищук
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