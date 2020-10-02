Звезда недели: Софи Лорен о красоте и терпении

Кинодива Софи Лорен – обладательница почетных премий Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, лауреат пяти премий «Золотой глобус» и владелица почетного «Оскара». Эта талантливая актриса снялась более чем в 80 фильмах. Сама Софи Лорен не считает себя идеалом красоты и звездой кинематографа, а, наоборот, позиционирует себя как обычная женщина, которая ежедневно сталкивается с житейскими проблемами.

Актриса рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, начиная карьеру, о красоте и о жизненных потерях.

В молодости начинать актерскую карьеру нелегко. Вокруг много таких же, как ты, красивых девушек и людей, желающих этим воспользоваться. Мне повезло: рядом со мной были люди, готовые меня защитить, когда я делала первые шаги в кинематографе. К тому же пик моего успеха пришелся на 50-е годы ХХ столетия, когда красота означала нечто другое. Сегодня молодые актрисы и модели становятся популярными вмиг, и у них не остается времени на развитие. Только их слава может погубить их.

Когда я была маленькой, никто не считал меня красивой. Лет в десять я была очень худой, просто тощей. Сказать сегодня, что красива, тоже не могу – такие вещи определяются другими критериями. К тому же красота не является для меня чем-то главным в жизни. Поверьте: когда я снималась в фильмах, никто не приглашал меня только из-за моей внешности.

Трудности часто сопровождали мою жизнь, которая другим казалась безоблачной. Достаточно вспомнить безуспешные попытки родить. И это было ужасно. Мы с моим мужем Карло Понти мечтали создать семью и иметь детей, но многие годы это никак не получалось – всякий раз я теряла ребенка. Я была близка к отчаянию, но однажды смогла стать матерью. Это была огромная победа в моей жизни.

Счастливая семейная жизнь заключается только в любви. Когда есть это чувство, ты постоянно стараешься стать лучше для другого человека. В семьях случается разное, в том числе и конфликты. Нужно, чтобы оба имели обоюдное желание уладить конфликт, что не всегда возможно. В нашем доме всегда главной была женщина. Ни в коем случае не муж. Но последнее слово было за супругом, так я делала его счастливым.

На мой взгляд – я оптимистка. Я горжусь своей твердостью и дисциплинированностью. И еще тем, что я очень упрямая. Даже если что-то не получается, стараюсь добиться того, что было задумано. Терплю и потихоньку прихожу к цели. В такие моменты мной движет желание быть успешной, счастливой, чувствовать себя хорошо и жить.

Кому-то я представляюсь королевской особой. Но если бы вы знали, чем я занимаюсь в течение дня, вы бы удивились. Я встаю в пять утра. Затем минут 20-25 занимаюсь зарядкой, завтракаю и иду на прогулку. И потом приступаю к простым житейским делам – забочусь о доме и детях. Ведь единственный способ владеть домом – это работать в нем. Примерно так и проходит моя жизнь.

Полное имя актрисы – София Виллани Шиколоне.

Детство и юность Софи прошли в небольшом итальянском городке в крайней бедности. В их доме даже не было кроватей и игрушек для детей.

В 16 лет на конкурсе красоты актриса встретила свою любовь. Ею оказался продюсер и будущий муж Софи Карло Понти, который был старше девушки на 22 года.

В 1982 году актриса провела 17 дней в итальянской тюрьме за неуплату налогов.

Софи была близкой подругой Одри Хепберн.

Интересный факт:

В Советском Союзе в народе было популярно выражение: «Ешь морковку, лук и хрен – будешь как Софи Лорен». И это неспроста. Актриса и сама считает, что за красоту надо бороться, хотя бы с самим собой: никогда не переедать, рано ложиться спать и вставать с восходом солнца.

Источники: hellomagazine.com, focus.ua, segodnya.ua, vesti.ua