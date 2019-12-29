Знаменитые аферисты: одесские приключения князя Церетели

Среди аферистов, промышлявших в Одессе в XIX веке, князь Церетели занимает далеко не последнее место. Полиция приходила в ужас от масштабов его авантюр.

Князя сбил с пути сиамский принц

Самое любопытное, что Церетели действительно был князем и принадлежал к обедневшему грузинскому княжескому роду. В молодости он служил в телеграфной конторе, и однажды в ресторане познакомился с сиамским принцем. Был тот настоящим правителем Сиама или самозванцем, неизвестно, но зато он умел весело проводить время. Под его руководством князь-телеграфист попал в высшее общество, узнал, что такое карточная игра с тысячными ставками и длительные кутежи.

Ареной для своих первых дел Церетели избрал доверчивую Европу. В Варшаве под именем персидского принца, с пышной свитой он заходил в антикварную лавку, покупал драгоценности и обещал прислать с деньгами кого-то из слуг. Сомневаться в честности «принца» антикварам даже в голову не приходило. А когда они все же понимали, что их облапошили, было уже поздно. Потом Церетели перебрался в Германию, где стал собирать деньги на покупку вооружения для немецкого военного флота. Патриотичные немцы не скупились, и на родину князь вернулся богачом.

Вскоре однако Церетели арестовали, и несколько лет он провел в тюрьме, за что лишился княжеского титула. После этого он решил немного подкорректировать криминальный сценарий и совместить полезное с приятным — заняться банковскими. Очаровав киевского губернатора, Церетели с его помощью получил фальшивый паспорт на имя Туманова, и отправился в Одессу.

Здесь он снял квартиру на Пушкинской, но съехал, так как она показалась ему недостаточно шикарной. Затем он поселился в доме на Канатной, но там ему не понравился вид из окон. В конце концов, дом адвоката Доманского, рядом с Ланжероном, устроил его полностью — и апартаменты, и виды из окон здесь были просто замечательные.

Лучший друг – начальник полиции

Буквально сразу Церетели стал безумно популярен среди одесской публики. Его считали миллионером, а он играл на скачках и в казино, легко просаживая такие крупные суммы, что газеты заходились от восторга.

Однако деньги имели свойство заканчиваться и их нужно было откуда-то брать. В запасе у Церетели было огромное количество свеженьких афер. Чтобы подстраховаться, он сдружился с начальником сыскной полиции Гиршфельдом, и даже перешел с ним на «ты». А чтобы окончательно усыпить бдительность стражей порядка стал заниматься благотворительностью.

Церетели был отлично осведомлен о работе банков, их вкладчиках и суммах, которые находились на счетах. Он следил за банковскими работниками, чтобы обнаружить их слабые места и пороки, а потом шантажировал. И клерки готовы были рассказать ему обо всем, только бы их слабости не выплыли наружу. Церетели собрал целую подпольную картотеку, которая и не снилась полиции, — в ней находилась самая подробная личная информация о половине вкладчиков империи.

На руку аферисту играло и то, что банки, потерявшие деньги, старались не афишировать это — потери репутации они боялись больше, чем потери денег. Банкиры просто возвращали вкладчикам похищенные суммы из своей прибыли, и о многих аферах никто не знал.

Иногда Церетели лично клал в банк крупную сумму денег, а его помощник снимал их по подложному чеку. После этого аферист устраивал скандал с обязательной угрозой предать все огласке, и банкиры согласны были отдать ему все, чтобы только не разразился скандал.

Кроме того, Церетели знал подход к женщинам, особенно немолодым и одиноким, и умел повернуть дело так, что они сами отдавали ему свои деньги.

Денег Церетели так и не нашли

Но, как гласит народная мудрость, сколько веревочке не виться, конец все равно будет. Как-то во время одного из своих кратких визитов в столицу Церетели попал в поле зрения полиции. Из столицы нужно было срочно уезжать, но на дворе был 1914 год, шла Первая мировая война и укатить за границу не было никакой возможности.

Тогда Церетели вернулся в любимую Одессу, где рассчитывал под крылом начальника одесской полиции пересидеть сложное время. Однако при этом аферист не учел того, что столичная полиция располагала его фотографией. Глава одесской полиции Гиршфельд, услышав от столичного сыщика, что Церетели — аферист, расхохотался ему в лицо. А когда сыщик показал полицейскому начальнику фотографию Церетели, тот надолго потерял дар речи. Когда же способность говорить к нему вернулась, Гиршфельд назвал столичным сыскарям адрес князя.

Церетели арестовали прямо на пороге дома адвоката Доманского. Своих похождений он не отрицал, называл себя артистом и возмущенно спрашивал: «Если банки грабят людей, почему я не могу грабить банки?!». Допрашивали криминального гения несколько дней. Следствие установило, что только на юге Украины Церетели похитил более 370 тысяч рублей — по тем временам огромные деньги. Правда, украденных денег не нашли, а Церетели только посмеивался, что их и не найдут никогда. Существует версия, что они лежали на счетах зарубежных банков, где могут находиться до сих пор.

Многоликий аферист

Церетели проворачивал свои аферы под разными именами — князя Туманова, Андроникова, Эристави или принца Шах-Кули-Мирза. «Профессиональные» образы он также менял как перчатки. Был он и богатым наследником с Кавказа, и боевым офицером, и даже горным инженером, продающим золотой прииск.

Фото: zagadki-istorii-talk.ru

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