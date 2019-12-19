Жаловаться будем? Перепады электричества: куда обращаться и как получить компенсацию

Сегодня нередки перебои с подачей электроэнергии. Причем речь идет не о каких-то «веерных» отключениях, а о самых «обычных», порой, секундных перебоях, которые способны вывести из строя бытовую технику и электронику жителей города. Что делать одесситам, если их имущество пострадало в результате скачка напряжения, разбирался корреспондент «Одесской жизни».
Первый шаг – составить акт о сбоях
Если вы заметили у себя дома перепады электроэнергии, необходимо сразу обратиться в электроснабжающую компанию и оповестить их об этом.
АТ «Одессоблэнерго»
- адрес: ул. Большая Арнаутская, 88 б;
- тел: (048) 705-25-00;
- электронный адрес: consulting@oblenergo.odessa.ua.
На место происшествия должны отправить сотрудника аварийной службы. Он должен устранить неполадки и составить официальный акт о том, что произошел сбой, указать его причину и последствия. Акт составляется в двух экземплярах, и один из них остается у пострадавшего. Если специалист отказался подписывать акт, необходимо поставить в документе пометку – «от подписи отказался», и заверить ее двумя подписями свидетелей-соседей.
Кто еще подтвердит сбои?
Кроме того, следует обратиться в городские электрические сети. На подстанциях установлено специальное оборудование, которое фиксирует малейшие скачки в сети электропередач. Вам обязаны выдать подтверждающий документ, если такой сбой действительно имел место. Адреса РЕСов в Одессе:
Северный РЭС:
- адрес: ул. Николаевская дорога, 237;
- тел.: (048) 705-29-60;
- адрес: пр-т Добровольського, 139а;
- тел.: (048) 705-29-46;
- адрес: ул. Крымская, 62;
- тел.: (048) 705-28-64;
- ул. Ядова, 61б;
- тел.:(048) 705-28-05;
- e-mail: kanc@nres.od.energy.gov.ua.
Центральный РЭС:
- адрес: ул. Краснова, 2а;
- тел.: (048) 705-26-59; (048) 705-26-87;
- адрес: ул. Малая Арнаутская, 88;
- тел.: (048) 705-26-87;
- e-mail: kanc@cres.od.energy.gov.ua.
Южный РЭС:
- ул. Ильфа и Петрова, 18б;
- тел.: (048) 705-27-16; (048) 705-27-24; (048) 705-27-59;
- адрес: ул. Радостная 2/4;
- тел.:(048) 705-21-94; (048) 705-22-10;
- e-mail: kanc@ures.od.energy.gov.ua.
Кто возместит ущерб?
После создается комиссия, куда входят представители инспекции энергосбыта, инспекции Укрэнергонадзора, РЭСа и ОСМД или управляющей компании. Проводится расследование причин, и если признана вина облэнерго, то жильцы имеют все основания получить компенсацию за сгоревшую технику. Для этого им будет необходимо подать в суд и предоставить все собранные документы.
Важно: граница ответственности РЭСа проходит до щитовой дома. Все, что происходит от щитовой дома и до квартиры, находится в компетенции ОСМД или управляющей компании. А это значит, что, если причина поломки, к примеру, в стояке дома, то выяснять отношения или судиться предстоит уже не с РЭСом, а с ОСМД или управляющей компанией.
Фото: energetika.in.ua
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