Жаловаться будем? Перепады электричества: куда обращаться и как получить компенсацию

Сегодня нередки перебои с подачей электроэнергии. Причем речь идет не о каких-то «веерных» отключениях, а о самых «обычных», порой, секундных перебоях, которые способны вывести из строя бытовую технику и электронику жителей города. Что делать одесситам, если их имущество пострадало в результате скачка напряжения, разбирался корреспондент «Одесской жизни».

Первый шаг – составить акт о сбоях

Если вы заметили у себя дома перепады электроэнергии, необходимо сразу обратиться в электроснабжающую компанию и оповестить их об этом.

АТ «Одессоблэнерго»

адрес: ул. Большая Арнаутская, 88 б;

тел: (048) 705-25-00;

электронный адрес: consulting@oblenergo.odessa.ua.

На место происшествия должны отправить сотрудника аварийной службы. Он должен устранить неполадки и составить официальный акт о том, что произошел сбой, указать его причину и последствия. Акт составляется в двух экземплярах, и один из них остается у пострадавшего. Если специалист отказался подписывать акт, необходимо поставить в документе пометку – «от подписи отказался», и заверить ее двумя подписями свидетелей-соседей.

Кто еще подтвердит сбои?

Кроме того, следует обратиться в городские электрические сети. На подстанциях установлено специальное оборудование, которое фиксирует малейшие скачки в сети электропередач. Вам обязаны выдать подтверждающий документ, если такой сбой действительно имел место. Адреса РЕСов в Одессе:

Северный РЭС:

адрес: ул. Николаевская дорога, 237;

тел.: (048) 705-29-60;

адрес: пр-т Добровольського, 139а;

тел.: (048) 705-29-46;

адрес: ул. Крымская, 62;

тел.: (048) 705-28-64;

ул. Ядова, 61б;

тел.:(048) 705-28-05;

e-mail: kanc@nres.od.energy.gov.ua.

Центральный РЭС:

адрес: ул. Краснова, 2а;

тел.: (048) 705-26-59; (048) 705-26-87;

адрес: ул. Малая Арнаутская, 88;

тел.: (048) 705-26-87;

e-mail: kanc@cres.od.energy.gov.ua.

Южный РЭС:

ул. Ильфа и Петрова, 18б;

тел.: (048) 705-27-16; (048) 705-27-24; (048) 705-27-59;

адрес: ул. Радостная 2/4;

тел.:(048) 705-21-94; (048) 705-22-10;

e-mail: kanc@ures.od.energy.gov.ua.

Кто возместит ущерб?

После создается комиссия, куда входят представители инспекции энергосбыта, инспекции Укрэнергонадзора, РЭСа и ОСМД или управляющей компании. Проводится расследование причин, и если признана вина облэнерго, то жильцы имеют все основания получить компенсацию за сгоревшую технику. Для этого им будет необходимо подать в суд и предоставить все собранные документы.

Важно: граница ответственности РЭСа проходит до щитовой дома. Все, что происходит от щитовой дома и до квартиры, находится в компетенции ОСМД или управляющей компании. А это значит, что, если причина поломки, к примеру, в стояке дома, то выяснять отношения или судиться предстоит уже не с РЭСом, а с ОСМД или управляющей компанией.

Фото: energetika.in.ua

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