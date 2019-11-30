Здравствуй, дерево — прощай, дерево: что в Одессе происходит с озеленением?

По каким-то причинам то там, то здесь наблюдаем, как в городе спиливаются деревья. Одесситы негодуют: они, мол, были совершенно здоровы, теперь будет нечем дышать. Так совсем недавно при реконструкции Адмиральского проспекта прямо в процессе озеленения коммунальщики спилили восемь платанов. Причем местные жители утверждают, что деревья не были ни старыми, ни аварийными. Одесситы так возмутились, что даже вызвали полицию. Но в «Горзелентресте» объяснили, что деревья были сухими, и предоставили акт на износ, который был выдан экологической инспекцией. Кстати, взамен обещали высадить молодые саженцы.

Или другая картина: подул ветер — дерево падает на чье-то авто или дом, а бывает, что и на прохожего. Снова негодование: дерево, мол, давным-давно пора было спилить.

Знакомо? Так что же не так? И что вообще такое — правильное, системное озеленение города? Об этом и многом другом мы беседуем с кандидатом биологических наук, доцентом кафедры ботаники ОНУ им. И.И.Мечникова Юлией Назарчук, которая профессионально занимается озеленением и ландшафтным дизайном с 2003 года.

Эффект внезапного падения

— На самом деле, многое у нас «не так». А все дело в отсутствии системного мониторинга состояния деревьев в городе. Вот, вроде, дерево выглядит «прилично», листики в порядке, цветет весной, а внутри оно гнилое. Именно с такими деревьями и происходит то, что называется «эффектом внезапного падения». Для этого не нужен ураган или сильный снег. Просто приходит время — и дерево падает. И чтобы такого не происходило, за деревьями надо наблюдать, причем систематически, и исходя из этого принимать решение о его судьбе, — делает акцент Юлия.

— А как определить состояние дерева, если оно выглядит здорово?

— Специалист внешне по многим признакам может определить, что его давно пора удалять. Дело не только во внутренней гнили. Имеются и нарушения формировки дерева: вросшая кора, острые развилки. У нас ведь как? Дерево высаживают, а потом о нем забывают. Ну, польют в лучшем случае. Первые десять лет молодые деревья должны постоянно формироваться, и это нельзя не учитывать.

— А как заглянуть внутрь дерева?

— Для этого существуют специальный прибор, немецкое изобретение. И он у нас есть. Это резистограф. Происходит тончайшее сверление дерева, прибор записывает показатели, потом данные обрабатываются в специальной программе. В результате понятно: дерево пора удалять или оно еще простоит какое-то время.

Деревья в городской среде должны обследоваться каждые 3-5 лет. К тому же, специалисты знают, что есть ряд пород, которые чаще подвержены повреждениям и гниению.

Не делайте лес из парка!

— У нас часто деревья высаживают одесситы во время субботников, иногда — акций, причем в самых разных местах города. И, конечно же, из самых лучших побуждений.

— Желание посадить дерево — это замечательно. Вот только следует помнить, что город — не собственная дача. Высадить дерево — это ведь еще далеко не все. Должна быть определенная планировка, подбор пород. Например, ряд пород нельзя высаживать поблизости от дороги, там они будут хуже себя чувствовать и, как следствие, болеть, гнить и падать. Но самые серьезные минусы в подобных стихийных посадках — это качество посадочного материала, отсутствие последующего наблюдения за высаженными деревьями. Пороки формировки дерева — по сути, его «приговор». Или вот наблюдаем, как молодые деревца высаживаются под кронами взрослых. Молодняку потом не хватает света и дерево не может нормально развиваться. Или вот еще просто вопиющий момент: очень часто молодые деревья одесситы обожают дружно высаживать в парках. К примеру, такое постоянно происходит в парке Победы. Вот, вроде, благое же дело. Между тем, Дендропарк изначально создавался как определенный ландшафт, своеобразная коллекция. Что получаем? Лужайки и поляны в парке уже таковыми не являются. Нельзя из парка делать лес!

— А другие акции, которые происходят из лучших побуждений? Например, вбивание гвоздей в деревья, так называемое шипование?

— Смотря какая порода. Обычно дерево от этого сразу не погибает. Но через несколько лет мы, скорее всего, получим гнилое дерево, ведь произошло нарушение его целостности. Да и гвозди эти обычно не останавливают тех, кто собирается спилить дерево. Мы постоянно наблюдаем, как в городе спиливают деревья из-за строек, реконструкций улиц и так далее. Возмущения людей в таких случаях понятны. Но есть и другая проблема. Застройщики зачастую готовы заняться озеленением, то есть, возместить зеленые потери. Но у нас до сих пор нет закона о компенсационном озеленении. Он лишь недавно был принят в первом чтении. Да и в имеющиеся правилах содержания зеленых насаждений столько пережитков! Например, замазывание срезов — краской, варом и так далее. И мы до сих пор производим побелку деревьев, чего давно уже не делается в Европе.

Чем занимаются арбористы?

— В Одессе есть много исторических деревьев. Дуб «Черная ночь», «Пушкинский тополь» и так далее. Как быть с такими вот реликвиями?

— Такие деревья требуют совершенно особой системы ухода. За ними должны ухаживать специально обученные люди — арбористы, то есть, древоводы, специалисты по обслуживанию и уходу за деревьями как за индивидуальными организмами. У нас с этим дела обстоят плохо.

— Если обобщенно, то как складывается ситуация с жизнью и смертью деревьев в Одессе? Проще говоря, мы зеленый город у моря или нет?

— Ситуация, по сути, как во всей стране — не кошмар и ужас, конечно, но очень хочется, чтобы было лучше. Что имеем в нашем городе? Довольно сложную степную зону. И вот если рассуждать с этой точки зрения, то все, в общем, «еще ничего». Но если говорить об опасности, правильной формировке деревьев, городской эстетике, то многое оставляет желать лучшего, а порой и не выдерживает никакой критики. Это реалии сегодняшнего дня в Одессе. Могу привести в пример Польшу. Десять лет назад там была примерно такая же ситуация. Но они серьезно учились, в основном, у немцев. И благодаря планомерной работе городские службы Польши, которые смотрят за деревьями, научились ухаживать за всеми зелеными насаждениями в городах. Причем, ухаживать правильно во всех смыслах. Проще говоря, все там сейчас в этом смысле делается своевременно, планомерно, системно. Там уже у людей не возникает «наших» вопросов, почему спиливается то или иное дерево, а другое изо всех сил стараются сохранить.

Пора менять сознание

— Как же быть нам?

— Как я уже сказала, главная проблема заключается в том, что озеленением города в том, что мы зовем «в полном масштабе», у нас не занимаются. Наш «Горзелентрест», вроде бы, очень старается, но у него много других обязанностей, например, по уборке. Они на сегодняшний день попросту не смогут сделать то, что, к примеру, сможет коммерческая организация. С другой стороны, коммерческая организация не захочет заниматься многими работами в этом направлении, оплата труда не та. Вероятно, все дело, опять же, в том, что всем нам пора меняться глобально — на уровне сознания. Мы просто еще не доросли в этом направлении до уровня Европы. К тому же, не могу не отметить еще один момент: создавая или благоустраивая сквер или иной зеленый объект, нет смысла высаживать там хвойные, розы и прочие «дорогие» красавцы, которые «пользуются особым спросом». Есть другие, гораздо более дешевые методы озеленения общественных мест. Иначе, таковы уж времена, мы получим очередной акт «зеленого вандализма».

И немного оптимизма

—Не хочется оканчивать беседу на столь невеселой ноте. Юлия, а какое дерево все же считается самым одесским?

— Конечно же, наша белая акация (робиния). Ну а если заглянуть в исторические глубины, то, опять же, помним главное: мы живем в степной зоне. Когда взяли Хаджибей, на территории крепости росла всего лишь одна груша. И тот факт, что у нас сегодня много деревьев, то это, конечно же, результат огромной работы. Ну и если об оптимизме, то можно сказать, что благодатные изменения в теме современного озеленения города у нас все же происходят. Просто очень бы хотелось, чтобы это происходило не такими медленными темпами!

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