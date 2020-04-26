Занимательная Одесса: у Оперного театра был памятник Данте Алигьери

А вы знаете, что в Одессе был памятник великому Данте Алигьери?! Что установили его рядом с Оперным театром? Памятник, правда, необычный и, главное, «временный»…

Уже давний фильм «Роман и Франческа» (1960 год, режиссер Владимир Денисенко, Киевская киностудия им.Довженко) снимался в Одессе. В нем главную роль исполнила Людмила Гурченко. В своей книге «Люся, стоп!» актриса пишет: «На фоне известного во всем мире Одесского оперного театра поставили во весь рост памятник Данте Алигьери».

Во время съемок «куски» Одессы превратились в итальянский портовый город, и на фоне памятника Данте начиналась романтическая история героев фильма. Памятник, ясное дело, после съемок убрали, потому что он был всего лишь реквизитом, декорацией.

Но мы же с вами в Одессе! Памятник успели сфотографировать, и с тех пор время от времени на просторах интернета появляется фото с Данте у Оперного театра. Народ изумляется: «так таки был памятник автору «Божественной комедии» в нашем городе?!». А еще люди часто принимают этот памятник на фото за «еще один монумент Дюку».

Одессит Владимир Ман, создатель группы «Одесские пляжи» в Facebook, пишет: «Уверен, что не многие одесситы знают о памятнике Данте, так похожем на символ Одессы — памятник Дюку де Ришелье. Памятник Данте был установлен у оперного театра как декорация к фильму «Роман и Франческа», романтической любовной истории между советским моряком Романом и итальянкой Франческой, начавшейся в последний предвоенный день и продолжившейся после войны. Роль Франчески исполнила Людмила Гурченко, а «портовым итальянским городом», конечно же, стала Одесса. Грустная история о том, что советские граждане, в том числе и моряки, не могли влюбляться и оставаться вместе с иностранками и иностранцами…Все мы знаем о многих печальных и драматических историях на эту тему…».

Одесский журналист и историк эстрады Александр Галяс пишет по этому поводу: «Центральные сцены из «итальянской жизни» снимали возле нашего оперного театра, в Пале-Рояле (который, как это ни смешно, в ту пору носил имя Чарльза Дарвина — следствие не столь давней «борьбы с космополитизмом»). Прямо перед театром водрузили статую Данте из папье-маше, но на фоне мощных скульптур у парадного входа в театр она смотрелась анекдотически. Рассказывают, что во время показа фильма в одесских кинотеатрах каждое появление на экране данной «скульптуры» сопровождалось гомерическим хохотом зрителей…».

Фото — из открытых источников

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.