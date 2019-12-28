Встречаем год Белой Крысы: по приметам, суевериям и в правильной одежде

Астрологи утверждают, что наступающий високосный год, несмотря на все суеверия, позволит каждому получить то, что ему нужно больше всего, – кому-то улучшить уровень жизни и материальное положение, а кому-то найти свою вторую половинку. Однако, чтобы все это сбылось, нужно обязательно учитывать вкусы хозяйки года – Белой Крысы.

Все – в белом!

На самом деле крысы очень чистоплотны, поэтому и подготовку к праздникам нужно начинать с тщательной уборки во всех уголках дома. Переберите все вещи и выбросьте или отдайте на благотворительность то, что вам не пригодится. Это освободит место для новых вещей, событий и начинаний. А так как цвет хозяйки года – белый, то и вокруг должно быть побольше светлых оттенков.

Подбирая костюм или платье для встречи Нового года, нужно постараться, чтобы наряд было элегантным, – Крыса обладает отличным вкусом и не терпит вульгарности. Кроме того, цвет вашей одежды подскажет хозяйке года, чего вы больше всего ждете от нее:

если вы хотите повышения доходов – постарайтесь, чтобы в вашем наряде было побольше белого;

хотите встретить любовь – надевайте светло-серое или серебристое.

Также Крыса не обидится, если ваш наряд будет черного цвета. А вот вещи с рисунком, повторяющим расцветку хищных животных, в этом году лучше не надевать. В новогоднюю ночь также под запретом будут красный и синий.

Чтобы желание исполнилось…

В новогоднее исполнение желаний верят не только дети, но и взрослые, – ведь так хочется немного чуда среди повседневности и рутины! Но чтобы все задуманное сбылось, нужно правильно загадать желание. Есть несколько способов запустить программу исполнения желаний, но главное – в хорошее нужно верить.

1. Когда отзвучат первые новогодние тосты и освободится бутылка из-под шампанского, положите в нее листок бумаги с перечнем всего, что вы хотите получить в новом году. Повторите написанное про себя и дуньте в горлышко. Затем закройте бутылку пробкой и спрячьте подальше. В течение года хотя бы одно желание должно исполниться.

2. Если вы не пьете шампанского, можно использовать другой способ. Напишите на 12 листочках 12 самых сокровенных желаний и положите их под подушку. Как только вы проснетесь 1 января, вытащите первую попавшуюся бумажку. То, что написано на ней, обязательно сбудется.

3. В новогоднюю ночь возьмите красивую свечу – купленную или самодельную, и напишите иголкой на воске свое желание. Затем зажгите ее и оставьте гореть. Если свеча догорит до конца, желание обязательно сбудется. Если погаснет, вас ожидают препятствия.

Как Касьян испортил весь год

Наступление високосного года многих пугает, хотя на самом деле ничего страшного в нем нет. В старину 29 февраля отмечали день Касьяна, который всячески норовил попортить людям жизнь. Злобного святого старались не гневить и жить весь год тише воды ниже травы.

С тех пор считается, что в високосный год нельзя начинать важных дел, покупать машину и квартиру, менять работу, путешествовать, жениться и выходить замуж. Однако, как доказывает практика, все это суеверия, и обычные годы бывают гораздо богаче неприятностями, чем високосные.

На самом деле год Белой Металлической Крысы обещает стать временем начинаний, интересных событий и достижений, а все изменения, которые могут произойти, пойдут только на пользу. Если вы все же боитесь, что наступающий год принесет вам неприятности, последуйте совету астрологов: не делитесь с посторонними людьми своими планами, и если что-то задумали сделать, не рассказывайте об этом всем подряд.

Почему в високосный год нельзя жениться?

Поверье, что в високосный год нельзя жениться, связано с тем, что в древности раз в четыре года девушка могла сама выбрать себе жениха, а юноша не имел права ей отказывать. Такие браки чаще всего были несчастливыми.

Фото: glam-lady.ru

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