Все о холостых патронах

Каждый из нас, ну по крайней мере в детстве, засматривался военными фильмами и боевиками. Сочные выстрелы, разные по звуку в зависимости от вида оружия, неимоверно реалистичны.

Конечно, мы понимаем, что для достижения такого эффекта достаточно купить холостые патроны, а не рисковать жизнями людей на съемочной площадке.

Характеристики холостого патрона

Применение холостого, или светошумового патрона обусловлено его безобидностью. Он только делает вид, что оружие стреляет, но создает полную картину грозной работы оружия. По статистике, около 80% светошумовых патронов идет на нужды киноиндустрии. При необходимости их поставляют и в театры, где на стене висит ружье.

Кроме этого, холостой патрон активно применяется при обучении стрельбе, поскольку эффект для стрелка от холостого выстрела практически ничем не отличается от боевого заряда. Такая тактика позволяет приучить стрелка к шуму, огневому эффекту, да и к обращению с оружием в целом.

Ритуальные залпы, сигнальная стрельба — все это сфера применения холостого патрона. Кроме того, ими пользуются и в частной жизни. Например, выстрел в воздух из любого оружия с соответствующим акустическим эффектом и световым сопровождением отпугнет любого злоумышленника или агрессивное животное, но поразить не сможет, поскольку поражающий элемент, пуля, отсутствует.

Вред от холостого патрона может быть только в том случае, когда горящие пороховые газы напрямую будут контактировать с незащищенной кожей. Такие боеприпасы продаются свободно и для их покупки не нужны разрешения или лицензии.

От боевых патронов они могут отличаться не только отсутствием пули, завальцованной гильзой, но и массой порохового заряда. Это связано с тем, что охолощенное оружие может быть повреждено боевой пороховой массой. Впрочем, на эффективность работы это не влияет никак.

Работает холостой патрон почти так же, как и боевой. Воспламенение порохового заряда вызывается ударом бойка по капсюли. Порох воспламеняется, выделяя пороховой газ, который должен выталкивать из гильзы пулю. Поскольку пули нет, то газы свободно прорываются в дуло, создавая визуальный эффект выстрела. Иногда холостые заряды комплектуют саморазрушающейся пулей из хрупкого прессованного пластика. Прочности пластика хватает для выстрела, но во время сгорания пороха такая пуля превращается в пыль.