Во сколько обойдется осенний гардероб для украинца в этом году?

Каждый раз с приходом осени мы начинаем перебирать вещи в своем шкафу, пытаясь понять, что останется в моде этой осенью, а какие предметы туалета лучше всего выбросить. Чтобы всегда выглядеть модно и стильно, нужно знать из чего состоит базовый осенний гардероб, и какие предметы туалета будут в тренде этой осенью.

Из чего должен состоять базовый осенний гардероб

Базовый осенний гардероб хорош тем, что в него входят вещи, которые всегда актуальны в осеннее время года. Они не подвластны времени и новым модным тенденциям и представлены на многих интернет-площадках.

Итак, в гардеробе каждой женщины должны быть:

осеннее пальто;

куртка;

классические брюки черного цвета;

джинсы синего цвета;

кардиган или удлиненная кофта темного цвета;

белая, черная и полосатая футболки;

свитер;

кроссовки;

парадные туфли черного или темного цвета;

повседневные туфли или балетки. Цвет может быть любой, по желанию.

Каждая модница знает, что из этих вещей можно делать отличные комбинации. Если на улице прохладно: надеть пальто с брюками. В более теплую осеннюю погоду можно выйти на прогулку в джинсах и свитере. Все зависит, в первую очередь, от желания и, конечно же, настроения.

Базовый осенний гардероб — это основа всех основ. Но также нельзя забывать о капсульном осеннем гардеробе. Обязательно создайте себе неповторимый вид-капсулу для вечеринки, работы или же романтического вечера. Главное в этом деле придерживаться основного правила: капсульный гардероб должен создаваться в единой цветовой гамме или сочетании контрастных, но обязательно подходящих друг другу оттенков. Также важно включить в такой гардероб одежду из нейтральных цветов.

В моде этой осенью будут клетчатые пиджаки-кардиганы, куртки с ковбойской бахромой или разноцветными принтами. Особое место занимают брюки. Так что не лишним будет запастись парой тройкой новых, но разных моделей.

Почему покупать лучше в Интернете?

На сегодняшний день, по данным площадки продажи вещей shafa.ua, большая часть украинцев делают покупки именно в интернет-магазинах. Каждая торговая площадка оснащена максимумом информации о товаре: начиная с размерной сетки и заканчивая разнообразными советами, как сделать покупку максимально комфортной и с первого раза «попасть» в свой размер. Здесь можно почитать отзывы покупателей, получить квалифицированную помощь продавца-консультанта. Все это делает покупку максимально удобной и комфортной: не нужно бегать по магазинам, примерять вещи, тратя на это массу времени. И что самое главное, в Интернете стоимость товаров дешевле, чем в магазинах, поскольку не нужно платить за аренду торгового помещения. Следовательно, и покупателям не придется переплачивать.

Какую сумму придется потратить?

По информации интернет-сервиса для покупки и продажи вещей shafa.ua, для обновок понадобиться:

осеннее пальто — от 800 грн;

куртка — от 500 грн;

классические брюки черного цвета — от 400 грн;

джинсы синего цвета — от 300 грн;

кардиган или удлиненная кофта темного цвета — 300 грн;

белая, черная и полосатая футболки — от 150 грн/шт.;

свитер — от 350 грн;

кроссовки — от 800 грн;

парадные туфли черного или темного цвета — от 1000 грн;

повседневные туфли или балетки — от 200 грн.

Таким образом, чтобы обновить осени гардероб придется потратить чуть больше 5 тысяч гривен. Главное покупать на проверенных площадках качественный товар и тогда эти вещи прослужат не один год. А сэкономленные средства можно будет потратить на создание капсульного гардероба.

Эксперты не рекомендуют покупать товар в первом понравившемся интернет-магазине. Лучше посетить несколько сайтов, специализирующихся на продаже вещей, почитать отзывы, сравнить цены и только после этого приступать к покупкам.

Если подойти к вопросу обновления осеннего гардероба со знанием дела, то можно обойти много подводных камней и минимизировать риски, покупая он-лайн.