ВНО-2020: что с графиком и к чему готовиться абитуриентам?

Чтобы успешно сдать тесты внешнего независимого оценивания (ВНО), нужно заблаговременно начать готовиться. Поэтому уже сейчас, в начале учебного года, будущих выпускников волнуют многочисленные вопросы: «Сколько предметов нужно сдавать?», «Какие экзамены станут обязательными?», «Будут ли в тестах новые нормы украинского правописания?». Мы собрали ответы на главные вопросы. Кроме того, рассказываем о графике проведения ВН0-2020.

Как пройдет тестирование?

ВНО в 2020 году пройдет с 21 мая до 15 июня. Зарегистрироваться можно будет с 3 февраля до 24 марта. До 30 апреля зарегистрированные лица смогут получить электронное приглашение-пропуск, где будут указаны персональные данные участника тестирования, место и время сдачи теста. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины №947 от 09.07.2019 года.

Тестирование будут проходить выпускники старших классов, ученики (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования, которые в 2020 году завершат получение полного общего среднего образования. Результаты ВНО по трем предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации.

Когда сдавать экзамены?

Выпускники могут сдать во время ВНО максимум четыре предмета. Украинский язык и литература – обязательный. Второй предмет – математика или история Украины (период ХХ – начало ХХІ века) – на выбор. Третий предмет зависит от выбранной специальности – это может быть физика, биология, химия, география, английский, французский, немецкий, испанский.

В 2020 году независимое внешнее оценивание пройдет в такие дни:

Математика — 21 мая;

Украинский язык и литература — 26 мая;

Физика — 28 мая;

Испанский, немецкий, французский языки — 1 июня;

Английский язык — 2 июня;

История Украины — 4 июня;

Биология — 9 июня;

География — 11 июня;

Химия — 15 июня.

Объявят результаты ВНО по математике и физике не позднее 12 июня; по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и истории Украины – не позднее 20 июня; по биологии, по географии и химии – не позднее 24 июня.

Будут ли включать в тесты нормы нового правописания?

В мае этого года Кабинет министров утвердил новое украинское правописание. Учитывая изменения, многие выпускники начали усиленно изучать новые правила, чтобы быть готовыми к заданиям ВНО по обновленным нормам. Но можем успокоить школьников: следующие пять лет новые правила еще не будут проверять на экзаменах.

Фото: womo.ua