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Новости Одессы и Одесской области

Весна в феврале и заморозки в марте: что обещают синоптики украинцам?

Весна в феврале и заморозки в марте: что обещают синоптики украинцам?

На календаре – зима, а за окном погода напоминает весеннюю. Проклюнувшаяся на газонах зеленая травка вызывает стойкое ощущение, что зима в этом году к нам уже не придет. Однако синоптики обещают, что зимнюю погоду мы все же увидим, хотя и недолго.

Февраль принесет тепло

По прогнозам украинских синоптиков, наступающий февраль будет таким же теплым, как и два предыдущих месяца зимы. Ожидается, что температурные показатели будут превышать норму: в некоторых регионах страны дневных морозов не будет, а ночью они будут несущественными. Тех же, кто с нетерпением ожидал снега, синоптики порадуют – он вполне возможен, правда, если и выпадет, то надолго не задержится.

Согласен с профессиональными метеорологами и народный синоптик Владимир Деркач. В первых числах месяца он предсказывает небольшие морозы, а затем короткую оттепель. Потом вновь похолодает, но уже к концу второй декады февраля украинцев порадует весенняя погода. Однако расслабляться не стоит – к марту вновь ощутимо похолодает.

Чем «порадует» весна?

Предсказать погоду на длительный период практически невозможно, поэтому сотрудники Гидрометцентра осторожны в своих прогнозах. А вот народный синоптик Леонид Горбань уверен: в марте в страну вернутся сильные холода. В первый месяц весны нас ожидают снегопады и морозы, которые продержатся до середины месяца.

Не теплее будет и в апреле – он принесет в Украину холод и дожди. Повышения температуры стоит ждать только в мае, когда столбик термометра поднимется до летних значений. Дождей в этот период синоптик не обещает, утверждая, что, скорее всего, нас ожидает непродолжительная засуха.

Вернутся дожди только летом, которое Горбань прогнозирует сырым и прохладным.

Фото: nost1.gismeteo

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Ирина Сорокина
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