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Новости Одессы и Одесской области

В правительстве придумали, как уменьшить стоимость газа для украинцев

В правительстве придумали, как уменьшить стоимость газа для украинцев

После разделения платежки за газ на две, по Украине пронеслась волна негодования. Потребители не поняли, зачем это было нужно и сетовали на завышенную в итоге цену топлива. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель пообещал отменить две платежки за газ и рассказал о работе над созданием розничного рынка природного газа. А это значит, что у потребителей могут появится альтернативные поставщики голубого топлива.

Две платежки на одном листе

Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) работают над созданием единой платежки за газ.

– Регулятор должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли. И сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, – сказал Алексей Оржель.
По словам министра, в новой платежке будут «правильно» отображены стоимость транспортировки (так называемая абонплата) и потребление газа.

Газовщики поясняют, что плата за транспортировку всегда существовала, но ранее она входила в общий тариф. Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы при необходимости была возможность свободно менять поставщика. Таковы европейские правила рынка и борьба с монополиями.

Кто может подавать газ?

А в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины уже работают над тем, чтобы с 1 мая у потребителей появились альтернативные поставщики голубого топлива.

– Например, облэнерго, которые обеспечивают электрической энергией, смогут поставлять газ. Если вы покупаете у одной компании электрическую энергию и газ, они сделают скидку. Они должны конкурировать за вас. Таким поставщиком может стать и «Укрпочта». Она приносит каждому украинцу счет. Это означает, что она может собрать товары в один пакет и сказать: «Покупайте у меня, у меня дешевле», – пояснил Алексей Оржель.

Планируется, что такая система даст возможность потребителям выбирать самый низкий тарифный минимум среди различных поставщиков топлива.

Фото: unian.net

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Галина Полищук
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