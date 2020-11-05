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В Одессе стартовал новогодний ажиотаж (фото)

В Одессе стартовал новогодний ажиотаж (фото)

На календаре 5 ноября, до Нового года (кстати, грядет год Белого Металлического Быка) чуть меньше двух месяцев, а Одесса, не успев «отхэллоулинить», уже почти полностью готова встречать Новый год.

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Бычки и цветочки

Кстати, о календарях. Они – самые-самые разные – появились в продаже еще летом. Даже успела по этому поводу услышать «шутку года». Ряды, где на Новом рынке торгуют календарями, одесситы прозвали «местом оптимистов». Что поделаешь, какой год со всеми его «негараздами», такие и шутки.

Календари самые разные, большинство – с быками-коровами, мне особенно

понравилось название одного из них: «Бычки и цветочки». Да, теперь о быках-коровах – только ласкательно…

Итак, начало ноября, многие торговые и прочие точки еще блистают тыквенным вернисажем, а вот другие уже почти полностью готовы к любимому празднику.

Что в продаже?

Нет, конкурс витрин проводить еще явно рано, и в воздухе не витает аромат свежей хвои, зато уже вовсю нос даже в маске улавливает благоухание мандаринов, которые красуются рядом с помидорами, арбузами и виноградом. Такое вот смешение сезонов.

А вот искусственные елки – уже в продаже. А еще елочные игрушки, Деды Морозы (Санта-Клаусы, Святые Николаи), Снегурочки (становятся год от года все гламурнее), гирлянды и прочая новогодняя атрибутика.

Рулят здесь, конечно, магазины с сувенирами. И на мой вопрос: «Что ж так рано?» получила ответ: «Ой, что вы, в прошлом году еще раньше все началось!». В другом магазине получила исчерпывающий ответ: «Люди заходят, видят все это – и сразу улыбаются. И пусть радуются!».

Новогоднее разнообразие во всей красе: посуда с бычками и другими новогодними героями, полотенца с пожеланиями счастливого Нового 2021 года, даже постельное белье – в новогодней тематике.

Ну а что касается главного героя предстоящего года – Быка – то он представлен в таком многообразии, что глаза разбегаются. Быки в качестве мягкой игрушки всех размеров, сувениров больших и малых, изготовленных из чего хочешь, быки-солонки (перечницы) и так далее, и всего этого очень и очень много.

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игрушки, символ года
апельчины-мандарины
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посуда
елка
елочные игрушки
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машина
арт-объект
Санта Клаус
украшения на елку
Санта Клаусы
предновогодняя продажа

А кто-то не торопится

…А вот на улице Преображенской, неподалеку от Пассажа, красуется себе поразивший меня рекламный арт-объект. Он появился в прошлом году в виде машины-стекляшки, за которой две куклы, изображающие поваров, готовят нам на радость шаурму и пиццу. Надпись на машине гласит: «Happy New Year-2020!». А изображенный Санта-Клаус на ней почему-то прижал палец к губам, словно потребовал не шибко веселиться…

Ну почему он прижал палец к губам, теперь уже всем понятно. Как и понятно, почему кукольные повара как надели маски в марте, так и носят их по сей день. Мне вот только интересно, сколько еще будет длиться это «Happy New Year-2020!»?..

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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