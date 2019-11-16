В Одессе после ремонта открыли «Дом солнца» (фото)

После ремонта, который длился целый год, в Одессе снова открыты двери помещения БФ «Солнечные дети», где оказывается помощь детям с синдромом Дауна.

Глава БФ «Солнечные дети» Оксана Зятькова, сама мама солнечного ребенка, вместе с еще сорока такими же семьями теперь снова получили возможность проводить занятия с детками с инвалидностью.

Здесь не любят этого понятия, во всяком случае не акцентируют на этом внимание. Но теперь есть и уютные теплые классы, и техника, и все иное необходимое, чтобы этот «Дом солнца», а он существует уже шесть лет, снова дарил возможность собираться вместе, проводить занятия, репетировать, выбираться в совместные поездки и делать все необходимое, чтобы солнечным деткам и в самом деле было солнечно на душе.

Они читают стихи, поют, танцуют, с радостью демонстрируют свое мастерство, ну, а цыганский танец в их исполнении был исполнен с настоящим огнем.

Находится центр во дворе на ул. Елисаветинской, 15. Здесь всегда рады гостям и ждут всех тех, для кого такой центр становится насущной необходимостью.

Тепло, уютно, красочно: все оформлено с любовью и со всем необходимым. Дети готовились к выступлениям, чтобы порадовать собравшихся маленьким концертом, а специалисты, между тем, отметили, что количество детей с инвалидностью, к сожалению, растет. Им необходимы не только ласка и тепло матерей (как прозвучало, статистка показывает, что отцы чаще всего покидают семьи, где рождается ребенок с синдромом Дауна), но и серьезная реабилитация, дающая возможность быть в социуме.

В Центре поэтому есть студия арт-терапии, кружки, помогающие развивать моторику рук, и многое-многое другое. Вот потому и называют этот центр Домом солнца — в нем дарят тепло, любовь, заботу и внимание, все, что необходимо детям, которых называют солнечными.

Весь год, что длился ремонт, занятия с такими детьми проходили в специализированной школе №75. Теперь появилась возможность вернуться в собственный отремонтированный дом. Пусть в нем и в самом деле будет солнечно — во всех смыслах.

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