fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе после ремонта открыли «Дом солнца» (фото)

В Одессе после ремонта открыли «Дом солнца» (фото)

После ремонта, который длился целый год, в Одессе снова открыты двери помещения БФ «Солнечные дети», где оказывается помощь детям с синдромом Дауна.

Глава БФ «Солнечные дети» Оксана Зятькова, сама мама солнечного ребенка, вместе с еще сорока такими же семьями теперь снова получили возможность проводить занятия с детками с инвалидностью.

Оксана Зятькова

Оксана Зятькова

Здесь не любят этого понятия, во всяком случае не акцентируют на этом внимание. Но теперь есть и уютные теплые классы, и техника, и все иное необходимое, чтобы этот «Дом солнца», а он существует уже шесть лет, снова дарил возможность собираться вместе, проводить занятия, репетировать, выбираться в совместные поездки и делать все необходимое, чтобы солнечным деткам и в самом деле было солнечно на душе.

Для особенных детей оборудовали уютные и теплые классы

Для особенных детей оборудовали уютные и теплые классы

Они читают стихи, поют, танцуют, с радостью демонстрируют свое мастерство, ну, а цыганский танец в их исполнении был исполнен с настоящим огнем.

Дети с удовольствием демонстрируют свои таланты

Дети с удовольствием демонстрируют свои таланты

В день открытия воспитанники Центра удивили яркой постановкой "цыганочки"

В день открытия воспитанники Центра удивили яркой постановкой “цыганочки”

 

Находится центр во дворе на ул. Елисаветинской, 15. Здесь всегда рады гостям и ждут всех тех, для кого такой центр становится насущной необходимостью.

Солнечным детям здесь всегда рады

Солнечным детям здесь всегда рады

Тепло, уютно, красочно: все оформлено с любовью и со всем необходимым. Дети готовились к выступлениям, чтобы порадовать собравшихся маленьким концертом, а специалисты, между тем, отметили, что количество детей с инвалидностью, к сожалению, растет. Им необходимы не только ласка и тепло матерей (как прозвучало, статистка показывает, что отцы чаще всего покидают семьи, где рождается ребенок с синдромом Дауна), но и серьезная реабилитация, дающая возможность быть в социуме.

Настя читала стихи и пела

Настя читала стихи и пела

В Центре поэтому есть студия арт-терапии, кружки, помогающие развивать моторику рук, и многое-многое другое. Вот потому и называют этот центр Домом солнца — в нем дарят тепло, любовь, заботу и внимание, все, что необходимо детям, которых называют солнечными.

Весь год, что длился ремонт, занятия с такими детьми проходили в специализированной школе №75. Теперь появилась возможность вернуться в собственный отремонтированный дом. Пусть в нем и в самом деле будет солнечно — во всех смыслах.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить