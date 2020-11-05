В Одессе появилась “Комната счастья”

В Одессе, на Старопортофранковской, 87, открыли «Комнату счастья». Здесь будут заниматься развитием детей с аутизмом. Мамы могут приводить своих чад бесплатно, но по предварительной записи.

Отдых и занятия с детьми в комфорте

«Комнату счастья» организовала мама малыша с аутизмом Виктория Ройтблит в своей квартире. Жилое пространство отремонтировали и обустроили для занятий. Сюда закупили более 100 видов специальных игрушек для особенных деток, гамаки для сенсорной интеграции, бассейн с шариками, коврики для развития моторики. На реализацию проекта ушло около 100 тысяч гривен. Деньги собирали два года неравнодушные одесситы. Однако сбор средств еще продолжается.

– Мамы будут самостоятельно заниматься со своим ребенком, не тратя на это средства, не объясняя терапевтам и преподавателям, что нравится их детям. Они просто будут приходить и находиться в комфортной домашней обстановке. И никто не будет дергать маму. Она сможет отдыхать и заниматься только ребенком, — рассказывает Виктория.

Консультации и поддержка специалистов

Также здесь окажут поддержку и самим мамам. Виктория планирует привлекать к работе психологов и других специалистов для поиска ответов на интересующие вопросы родителей детей с аутизмом.

– Не каждая мама может позволить себе приобрести игрушки для особенных детей. Стоят они по 1000 — 2500 гривен. В «Комнате счастья» ребята найдут море таких игрушек, а мамы для себя — клуб счастья. Пока мы будем работать по выходным дням два раза в месяц. А потом, возможно, один раз в неделю, — говорит организатор проекта.

Как родилась идея проекта?

Мысль о создании такой комнаты появилась у Виктории, когда у ее сына Саввы в два с половиной года проявился аутизм. Изначально проект задумывался как коммерческий, но в процессе решено было сделать его благотворительным.

– Так как я была предпринимателем, у меня изначально была идея коммерческого формата. Но когда мне пришлось оставить бизнес и стать просто мамой, я поняла, как сложно найти средства, чтобы отвести ребенка в развивающий кабинет или сенсорной интеграции, – рассказала Виктория.

Чтобы попасть в «Комнату счастья», необходимо предварительно договориться. Для этого следует зайти на страницу проекта в Instagram — Komnata_Schastya_royblit.

Фото Виктории Ройтблит