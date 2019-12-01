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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе заработал межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти (фото)

В Одессе заработал межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти (фото)

«Украинская история — это круто!» — таким, пожалуй, был лейтмотив презентации, по сути, открытия в Одессе Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти.

Дошла очередь и до юга Украины

Его глава — общественник, участник АТО, историк Сергей Гуцалюк признается: мероприятий по случаю открытия одесского центра Института национальной памяти Украины очень много, они прошли в самых разных точках города. Это презентации, дискуссии, встречи с историками, писателями, создателями книг и фильмов, кинопоказы и многое другое. Основные встречи и обсуждения прошли в областной библиотеке им. М.Грушевского.

Директор Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк во время дискуссии

Директор Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк во время дискусси

Что такое украинская идентичность? Как «преподнести» историю своей страны, своего края так, чтобы и дети, и молодые люди, и те, кому «за…» осознали, убедились, удостоверились, что украинская история — это и в самом деле круто!

Что такое имперская и антиукраинская пропаганда и ее последствия, как сегодня сделать историю популярной? Об этом и многом другом спорили и рассуждали в Одессе на встречах, дискуссиях, обсуждениях. Порой и в самом серьезном формате, и в форме самой непринужденной беседы.

Как рассказал «Одесской жизни» Сергей Гуцалюк, подобные центры уже есть в Харькове, Днепре, Виннице и Львове. Дошла очередь и до Одессы, которая объединит Одесскую, Николаевскую, Херсонскую область и Крым.

Давайте познавать через игру

Огромное внимание привлекли пока еще «диковинки» — две настольные игры «Украинская революция» и «УПА — ответ непокорного народа», представленные сотрудниками Института национальной памяти Владимиром Полищуком и Еленой Охримчук вместе с автором-издателем игр Юрием Смертигой.

Оказывается, вместо скучноватых уроков и лекций, то есть того, что мы зовем «нудной теорией», этапы истории можно подавать вот так — в форме увлекательной, динамичной игры, где есть и элементы викторины, с картами, фишками, где есть враги и предатели, где каждый «исторический кусок» словно проживается заново теми, кто в нее играет. Кстати, эта же игра уже есть и в виде мобильного приложения.

Во время презентации узнаю: уже есть и настольная игра, посвященная истории Николаева. У многочисленных гостей сразу возникает вопрос: «Когда же будет создана аналогичная игра по истории Одесского края?!». Оказывается, такая задумка уже есть. Очень надеемся, будет реализована.

Те, кто презентовал игры, убеждены: так лучше познается история детьми и подростками, да и всеми, кто ею всерьез интересуется, так заполняются «белые пятна», развенчиваются многочисленные фейки. Так становятся известными факты, о которых еще не так давно зачастую никто и не слышал.

Настольные игры

Настольные игры

Исторический ликбез

Книги и брошюры, информационные материалы, посвященные Голодомору и жизни в оккупированном Крыму, развенчанию исторических мифов и историческому же «ликбезу», 5-летию с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины… Женское лицо этой войны представлено книгой украинского военкорра Евгении Подобной «Дівчата зрізають коси» (воспоминания 25 женщин, которые воевали на востоке Украины в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений. Это стрелки и пулеметчицы, медики и снайперы).

Как говорит Сергей Гуцалюк, «на юге Украины было очень много исторических событий и личностей. Об этом нужно рассказывать людям, делать украинскую историю по-настоящему популярной»…

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Мария Котова
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