В Одессе заработал межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти (фото)

Дошла очередь и до юга Украины

Его глава — общественник, участник АТО, историк Сергей Гуцалюк признается: мероприятий по случаю открытия одесского центра Института национальной памяти Украины очень много, они прошли в самых разных точках города. Это презентации, дискуссии, встречи с историками, писателями, создателями книг и фильмов, кинопоказы и многое другое. Основные встречи и обсуждения прошли в областной библиотеке им. М.Грушевского.

Что такое украинская идентичность? Как «преподнести» историю своей страны, своего края так, чтобы и дети, и молодые люди, и те, кому «за…» осознали, убедились, удостоверились, что украинская история — это и в самом деле круто!

Что такое имперская и антиукраинская пропаганда и ее последствия, как сегодня сделать историю популярной? Об этом и многом другом спорили и рассуждали в Одессе на встречах, дискуссиях, обсуждениях. Порой и в самом серьезном формате, и в форме самой непринужденной беседы.

Как рассказал «Одесской жизни» Сергей Гуцалюк, подобные центры уже есть в Харькове, Днепре, Виннице и Львове. Дошла очередь и до Одессы, которая объединит Одесскую, Николаевскую, Херсонскую область и Крым.

Давайте познавать через игру

Огромное внимание привлекли пока еще «диковинки» — две настольные игры «Украинская революция» и «УПА — ответ непокорного народа», представленные сотрудниками Института национальной памяти Владимиром Полищуком и Еленой Охримчук вместе с автором-издателем игр Юрием Смертигой.

Оказывается, вместо скучноватых уроков и лекций, то есть того, что мы зовем «нудной теорией», этапы истории можно подавать вот так — в форме увлекательной, динамичной игры, где есть и элементы викторины, с картами, фишками, где есть враги и предатели, где каждый «исторический кусок» словно проживается заново теми, кто в нее играет. Кстати, эта же игра уже есть и в виде мобильного приложения.

Во время презентации узнаю: уже есть и настольная игра, посвященная истории Николаева. У многочисленных гостей сразу возникает вопрос: «Когда же будет создана аналогичная игра по истории Одесского края?!». Оказывается, такая задумка уже есть. Очень надеемся, будет реализована.

Те, кто презентовал игры, убеждены: так лучше познается история детьми и подростками, да и всеми, кто ею всерьез интересуется, так заполняются «белые пятна», развенчиваются многочисленные фейки. Так становятся известными факты, о которых еще не так давно зачастую никто и не слышал.

Исторический ликбез

Книги и брошюры, информационные материалы, посвященные Голодомору и жизни в оккупированном Крыму, развенчанию исторических мифов и историческому же «ликбезу», 5-летию с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины… Женское лицо этой войны представлено книгой украинского военкорра Евгении Подобной «Дівчата зрізають коси» (воспоминания 25 женщин, которые воевали на востоке Украины в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений. Это стрелки и пулеметчицы, медики и снайперы).

Как говорит Сергей Гуцалюк, «на юге Украины было очень много исторических событий и личностей. Об этом нужно рассказывать людям, делать украинскую историю по-настоящему популярной»…

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