Север – Юг – знакомое название? Конечно, вы о нем слышали и не раз. Некоторым уже и оскомину набить успело. Но в этот раз не о трамваях.

Речь об автомагистрали – скоростной прямой дороге, соединяющей две крайние точки Одессы, минуя центр. Проект – не новость. Его обсуждали еще в советское время, спроектировали и начали реализовывать в 2008 году, а в 2013-м окончательно забыли. Вспомнили о масштабном проекте уже в 2021 году. О возобновлении как минимум проектных работ рассказал вице-мэр, ответственный за строительство в Одессе, Михаил Кучук.

Автотрасса Север – Юг предполагала строительство скоростной дороги от поселка Котовского до Таирова в обход центра Одессы. Она начиналась с улицы Паустовского/Днепропетровской дороги, шла вдоль железной дороги, по полям орошения, далее выходила на улицу Балковскую, путепровод «Поездной» и частный сектор, и заканчивалась на проспекте Академика Глушко.

По проекту, длина дороги планировалась 28 километров. На этом отрезке должны были быть 20 транспортных развязок, 21 подземный и четыре наземных пешеходных перехода, а также два тоннеля – под Жеваховой горой и перед улицей Лиманной, чтобы не сносить жилые дома.

Магистраль непрерывного движения планировали сделать шестиполосной (по три в каждую сторону), а по центру разместить шестиметровую зеленую зону. С каждой стороны еще тогда планировали организовать велодорожки.

Именно для реализации этого амбициозного проекта был достроен путепровод «Поездной», реконструирована улица Балковская от автовокзала до улицы Заньковецкой. В рамках этой реконструкции был уничтожен маршрут трамвая №30 по Балковской и на Дальних Мельницах.

Программу неоднократно замораживали из-за недостатка финансирования. По словам Михаила Кучука, сейчас проектирование дороги возобновили.

– Так, с поселка Котовского можно будет доезжать до Балковской и далее в сторону Таирова по мощной дороге без светофоров. Есть развязки на самых острых транспортных узлах, таких как Толбухина. Для проектирования этих развязок мы пригласили людей, которые были задействованы при строительстве киевского метро. Зачем придумывать что-то, если уже есть специалисты с опытом проектирования тоннелей, то есть мы сейчас находимся в стадии этой работы, – сообщил вице-мэр.