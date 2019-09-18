В Кабмине придумали, как уменьшить квитанции за тепло

В Украине действует несколько государственных и муниципальных программ в сфере модернизации жилого фонда для повышения энергоэффективности. Например, самая популярная из них — государственная программа «теплых кредитов», действует уже 5 лет.

Есть у нее и безусловные плюсы, и очевидные минусы. Однако только за четыре года «теплые кредиты» получили около 525 тысяч семей. Это позволило инвестировать около 7 миллиардов гривен в энергоэффективность страны и ежегодно экономить порядка 280 миллионов кубометров газа. Поэтому государство и дальше идет по пути тепло-модернизации жилфонда.

Так, в начале сентября этого года состоялся полномасштабный запуск Фонда энергоэффективности. Теперь все ОСМД Украины могут принять участие в Программе комплексной модернизации многоэтажек «Энергодом». Расскажем, как будет внедряться этот проект и сколько он позволит сэкономить на коммунальных платежах.

Комплексный подход

Одно из первых решений новосозданного министерства развития общин и территорий было запуск программы поддержки энергомодернизации многоквартирных домов «Энергодом».

– Это позволит украинцам не только экономить на коммунальных услугах, но и обеспечит соблюдение международных обязательств нашего государства в сфере энергоэффективности, а также будет способствовать снижению уровня выброса парниковых газов СО2 и внедрению мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию энергетических ресурсов, – рассказала директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну.

– Раньше государство осуществляло поддержку жилфонда через программу «теплых кредитов», которая решала программу только частично – заменить окна или утеплить фасад здания. Сейчас ОСМД получили от Фонда энергоэффективности новый инструмент для комплексной энергомодернизации домов – программу «Энергодом», – отметила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак.

По расчетам специалистов, до конца 2025 года программой воспользуются около 16 тысяч ОСМД. Таким образом, за 6 лет удастся сэкономить почти 1,5 млрд кубометров газа.

Что почем?

«Энергодом» предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности, в двух ключевых категориях:

пакет «Легкий» – возмещение 40% от общей суммы расходов ОСМД на мероприятия по энергоэффективности;

пакет «Комплексный» – возмещение 50% от общей суммы расходов ОСМД на мероприятия по энергоэффективности.

А подавшие первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

– Стабильное финансирование, проверка качества работ на всех этапах и комплексное утепление домов — это основные новшества Фонда энергоэффективности по сравнению с программой« теплых кредитов», – добавила Алена Бабак.

По расчетам специалистов, пакет «Легкий» позволит снизить потребление теплав среднем на 20%. А пакет «Комплексный» — на 60%. Это значит, что платежки за самую дорогую услугу — энергопоставки тепла, — могут снизиться для потребителей в два и более раз.

С 3 сентября 2019 ОСМД могут подавать заявки для участия в программе «Энергодом» через все отделения банков-партнеров, первым из которых стал государственный АБ «Украгазбанк».

Кстати

Директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну уточнила, что пакет «Легкий» предусматривает проекты стоимостью в среднем 700 тыс. грн, из которых 40% будет компенсироваться фондом. Обязательные пункты такого проекта:

установка счетчиков (если их нет);

установка индивидуального теплового пункта;

утепление труб.

Кроме того, ОСМД сможет получить финансирование на ряд других мер на выбор: замену окон и дверей, модернизацию освещения и т. д.

Пакет «Комплексный», помимо обязательных мер из «Легкого» пакета, предусматривает комплексное утепление (теплоизоляция стен, кровли, подвалов), 50% расходов на которое будет компенсировать Фонд энергоэффективности.

Цифра

Около 144 тысяч домов в Украине нуждаются в модернизации системы энергосбережения. Это 80% всех многоэтажек в стране. Таким образом практически всему жилому фонду необходимы инвестиции в энергоэффективность.

Фото: s16.stc.all.kpcdn.net