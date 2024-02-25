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В этом Одесском доме жили итальянский консул и знаменитая певица

В этом Одесском доме жили итальянский консул и знаменитая певица

Застройка старой части города поражает разнообразием стилей и количеством зданий, совершенно непохожих друг на друга. Но этот дом по улице Нежинской, 56, можно выделить особо. Он построен с использованием черт Венского сецессиона — европейского стиля, который появился в конце 1890 года в противовес академическому искусству.

Автором проекта здания стал знаменитый мастер одесского модерна архитектор Фридрих Кюнер. Началось строительство в 1875 году, и первоначально, судя по документам, дом был двухэтажным. Но уже в 1903 году здание подверглось реконструкции — было надстроено еще два этажа.

Здание на Нежинской имеет Г-образную форму и состоит из двух симметричных крыльев. Его оформление отвечает требованиям, которые в то время предъявлялись к внешнему виду солидного доходного дома. В центре фасада находится ризалит, то есть выступающая часть здания. Здесь же расположена подъездная арка, над которой можно увидеть небольшие балконы. Балкон третьего этажа — единственный, на котором сохранились редкие по рисунку кованые ограждения. Справа и слева от ризалита находятся балконы вдвое большего размера.

дом по улице Нежинской, 56

На четвертом этаже здания простенки между окнами украшены лепными букетами. Фасад дома завершается двумя небольшими колоннами, а крыша сильно выступает вперед и ее поддерживают деревянные коньки. Внутри здания сохранились красивейшие перила и мраморные ступени лестницы, а также площадки, украшенные мозаикой.

Дом относился к среднему классу, здесь жили работник газетного бюро, провизор, доктор медицины, а также известная оперная певица и ученица Станиславского Майя Мельтцер. В начале 1904 года в здании размещалось итальянское консульство и проживал генеральный консул Филиппо Роджери ди-Виланова. А в 1910 году в доме «поселилось» болгарское консульство.

Источники: photobuildings.com, archodessa.com

Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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