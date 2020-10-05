В детективном музее Одессы «живут» висельники и изувеченная плоть (фото)

Дверь открывается – и вы оказываетесь в другом измерении. Словно очутились в самом центре неких жутких событий. Между тем, мы в научном учреждении – Музее судебной медицины. А Музей – при одноименной кафедре Одесского медуниверситета. Здесь же, в Валиховском переулке, 4 – и Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (ОБСМЭ).

Все начинается с повешенного

И вот двери Музея открываются – и сразу же смотрит на вас висящий в петле человек, словно уже с порога проверяет на прочность ваши нервы. Висельник – муляж. Но, кажется, из всего увиденного – почти единственный муляж. Если присмотреться, то создан он даже с неким юмором.

А вот все остальное здесь – самое что ни на есть настоящее и совсем без юмора. Этакие криминальные нетленки – колбы с «чем-то», фотографии и «что-то» под стеклами на стенах. Во всем этом самому не разобраться, даже если внимательно начнешь читать пояснения ко всем этим диковинкам-детективинкам без срока давности. К тому же, все, представленное здесь, собрано, прежде всего, для студентов-медиков и юристов.

Кандидат медицинских наук, заведующий отделом ОБСМЭ Борис Яворский поясняет, что пополнять давний музей, еще существующий с конца позапрошлого века, новыми экспонатами уже нельзя. С 1993 года существует закон, запрещающий изымать из тела умершего человека какие-либо органы для учебных целей и, соответственно, даже для такого музея.

Самый «невинный» экспонат здесь, пожалуй, – самодельные игральные карты. Ну а далее – это документальные фотографии, сделанные на местах преступлений, которые были совершены в Одессе почти за двести лет, те самые колбы с изувеченными органами человека. Есть даже плавающие в специальной жидкости фрагменты кожи преступников с татуировками.

Каннибализм, расчленение тел, ранения пулевые, ножевые, травмы, несовместимые с жизнью и все существующие способы удушения-удавления. А еще – расчлененка, изнасилования, ну, и остальные способы убийств или самоубийств.

Убийства классические и смерть «по глупости»

Все фото – строго документальны. Ну вот, к примеру, дело Курасова. Семейная идиллия на первом фото – муж, жена, отпрыск. Улыбаются в объектив. А далее – другие фотографии, и речь уже идет о подробностях убийства мужа его супругой, с последующим расчленением оного. Или другое дело – убийство жены мужем. Совершил мужчина душегубство супруги молотком по голове, потом сам повесился.

… В колбе – фрагмент печени. Из нее что-то «торчит».

– Торчащая волохатая штучка, которая торчит из печени – это клок войлока. А дело было так: встретились двое, выпили крепко, один достал ружье с холостым (!) патроном и шутки ради выстрелил в друга. А войлочный пыж пробил печень и вызвал кровотечение, которое и привело к смерти, – рассказывает Борис Яворский.

Убийство и смерть по глупости? А как назвать смерть, которая представлена в другой колбе? Это бронхи с инородными телами (отрубями) внутри.

– В среднем один-два раза в месяц, а то и чаще, к нам привозят людей, которые погибли от еды, перекрывшей им дыхательные пути. Веселая компания, люди выпивают-едят, разговаривают, веселятся, вдруг человек закашливается, его усиленно хлопают по спине, а человек уже вскоре и не дышит… Потом обычно не верят причине смерти: «Да как такое может быть?! Что значит подавился едой? Его отравили, наверное!». Между тем, очень даже может. Мы делаем вдох и выдох, и если в этот момент пытаемся сглотнуть, то дыхание перекрывается. Это рефлекс. А вот алкоголь даже в очень небольших дозах этот рефлекс дезорганизовывает, и перекрытие дыхательных путей в таком случае происходит на доли секунды позже, чем в трезвом состоянии. И кусок мяса под закусь может уже отправиться не в пищевод, а в дыхательные пути, – поясняет судмедэксперт.

Вслушиваюсь – сразу вспоминаю про всем известное «когда я ем, я глух и нем».

Пояса верности – это не только средневековье

А вот и пояс верности. Думаете, с давних времен он висит тут под стеклом? Ничуть не бывало: семидесятые годы прошлого столетия. Муж так ревновал свою жену, что принудил ее носить такую штуку. Тут же, под стеклом – и пломбиратор с сургучом. Как жена это терпела (чай, не средневековье), остается только догадываться. Мы никогда этого не узнаем. Все в этой истории закончилось печально: муж в результате в припадке ревности все же убил супругу. Ну а пояс, обнаруженный в ходе следствия, занял свое место в Музее. Кстати, с поясами верности для мужчин здесь тоже можно ознакомиться.

Рядом – совершенно странный экспонат: какие-то провода, соединенные в причудливый «узор», гвоздики.

– «Произведение» очередного сумасшедшего. Это дело рук самоубийцы, решившего уйти из жизни с помощью такой вот созданной им самим сложной «штуковины». Гвоздики были им засунуты в розетку. Вообще любой суицид, совершенный как-то вычурно, свидетельствует о том, что у человека серьезные проблемы с психикой, скорее всего, шизофрения, – поясняет Борис Яворский.

Кишечник под стеклом и «произведения» скопцов

Экспонат, именуемый «Врачебная ошибка» представляет из себя какие-то «канаты».

Борис рассказывает:

– Перед вами – образец криминального аборта, приведшего к смерти. Некий доктор делал женщине аборт, проткнул ей дно матки, проник в брюшную полость, зацепил кишечник, потянул… Женщина умерла там же, на кресле, доктор оказался в тюрьме. Ну а вытянутый им кишечник и стал экспонатом Музея.

Боже мой, а это что?! Экспонат называется «Большая царская печать». Как поясняет Борис, в конце ХIХ-начале ХХ века были очень популярны секты скопцов. Суть: спасения души можно достичь только иссечением грешной плоти. Результаты этих операций именовались «царская печать». Когда отрезалось все «подчистую» – это называлось большой царской печатью, когда частично – малой царской печатью. Смертность при таких операциях была просто чудовищной.

За каждым экспонатом Музея стоит какая-то леденящая душу история. Но это для обычного человека. Специалисту же важна не так история, а установление причины смерти, наступившей не от болезни или естественных причин – пусть даже самой жуткой и мало укладывающейся в голове. Это учебный кабинет, где, кстати, есть и макеты, воссоздающие самые разные места происшествий – утопление, ДТП, убийство в квартире и так далее.

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