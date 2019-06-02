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Новости Одессы и Одесской области

Как сменить мобильного оператора без потери номера?

Как сменить мобильного оператора без потери номера?

С первого мая в Украине внедрили услугу сохранения своего номера мобильного телефона даже после смены оператора. Эксперты отмечают, в первую очередь, услуга сохранения номера при смене оператора предоставляет абонентам свободу выбора. А мобильные провайдеры включаются в активную борьбу за клиента, формируя привлекательные тарифы и повышая качество обслуживания. «Одесская жизнь» разбиралась, как нововведение будет функционировать на деле и что о нем необходимо знать.

Механизм перехода

Ознакомиться с подробной инструкцией перехода от одного оператора к другому можно на сайтах украинских операторов мобильной связи.

Чтобы перейти к другому оператору, абоненту необходимо:

  • Убедиться, что номер зарегистрирован на абонента. Для этого нужно позвонить действующему оператору либо прийти в его официальный магазин. Сотрудники магазина или call-центра проверят, зарегистрирован ли данный номер на абонента. Если да — можно начинать процедуру переноса номера.
  • Если номер не зарегистрирован, понадобится пройти процедуру регистрации у текущего оператора. Это можно сделать в любом магазине оператора, предоставив необходимые документы, или на сайте оператора, заполнив специальную форму и авторизовавшись посредством электронной цифровой подписи.
  • Подать заявку на портацию новому оператору онлайн на сайте оператора либо лично – в представительстве провайдера.
  • Получить новую SIM-карту, на которую будет перенесён номер. Как только оператор, от которого уходит абонент, даст согласие на перенос номера, абонент может прийти в  магазин своего нового оператора и получить новую SIM-карту, на которую после этого будет автоматически перенесен его номер.

Регистрация номера по документу

Чтобы зарегистрировать номер телефона на себя, можно предоставить любой из этих документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • дипломатический паспорт Украины;
  • служебный паспорт Украины;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • водительские права;
  • удостоверение личности без гражданства для выезда за границу;
  • вид на постоянное жительство;
  • вид на временное жительство;
  • карточка мигранта;
  • удостоверение беженца;
  • проездной документ беженца;
  • удостоверение личности, требующей особой защиты;
  • проездной документ лица, которому предоставлена особая защита;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН).

Менять номер можно раз в месяц

Перенос номера является бесплатным, если не учитывать стоимость стартового пакета у нового оператора связи. Контрактным абонентам платить вообще ничего не нужно.

Процесс перехода может занимать от 3 до 30 дней.

Менять оператора можно не чаще, чем один раз в месяц. Звонящих вам людей уведомят голосовым сообщением о том, что номер, на который совершается звонок, находится в другой сети. Также на сайте оператора можно будет уточнить принадлежность абонента к вашей (или не вашей) сети. Ведь внутрисетевые звонки, как правило, бесплатны, а вот звонки  на номера других мобильных операторов тарифицируются по другой цене.

Могут ли отказать в переносе номера?

Да! Среди причин, по которым вам может быть отказано, стоит выделить:

  • номер не прошел регистрацию;
  • оператор не получил достаточно данных или полученные данные оказались недостоверными;
  • номер зарегистрирован на другого человека или организацию;
  • предоставление услуг было остановлено по причинам, предусмотренным законодательством (мошенничество и так далее);
  • прошло менее 30 календарных дней с момента последнего переноса номера;
  • абонент подал заявки на перенос номера сразу нескольким операторам.

Сохранятся ли деньги со старого счета?

Всех пользователей волнует, как при смене оператора быть с деньгами, бонусами и тарифами на старом счету. К сожалению, услугой не предусмотрен трансфер денежных средств с баланса вашего предыдущего оператора. Но при этом все сервисы, привязанные к вашему старому номеру, продолжат работать. Остаток с вашего баланса вы сможете получить, написав заявление в фирменном магазине оператора, указав реквизиты вашего банковского счета.

Если человек захотел поменять оператора, а потом передумал?

Абонент имеет право отказаться от поданного им заявления о переносе абонентского номера, сообщив об этом таким же образом, каким подавал заявление, в срок, не превышающий половину срока на осуществление переноса абонентского номера.

 

Фото: censor.net

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Галина Полищук
Галина Полищук
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