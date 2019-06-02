Как сменить мобильного оператора без потери номера?

С первого мая в Украине внедрили услугу сохранения своего номера мобильного телефона даже после смены оператора. Эксперты отмечают, в первую очередь, услуга сохранения номера при смене оператора предоставляет абонентам свободу выбора. А мобильные провайдеры включаются в активную борьбу за клиента, формируя привлекательные тарифы и повышая качество обслуживания. «Одесская жизнь» разбиралась, как нововведение будет функционировать на деле и что о нем необходимо знать.
Механизм перехода
Ознакомиться с подробной инструкцией перехода от одного оператора к другому можно на сайтах украинских операторов мобильной связи.
Чтобы перейти к другому оператору, абоненту необходимо:
- Убедиться, что номер зарегистрирован на абонента. Для этого нужно позвонить действующему оператору либо прийти в его официальный магазин. Сотрудники магазина или call-центра проверят, зарегистрирован ли данный номер на абонента. Если да — можно начинать процедуру переноса номера.
- Если номер не зарегистрирован, понадобится пройти процедуру регистрации у текущего оператора. Это можно сделать в любом магазине оператора, предоставив необходимые документы, или на сайте оператора, заполнив специальную форму и авторизовавшись посредством электронной цифровой подписи.
- Подать заявку на портацию новому оператору онлайн на сайте оператора либо лично – в представительстве провайдера.
- Получить новую SIM-карту, на которую будет перенесён номер. Как только оператор, от которого уходит абонент, даст согласие на перенос номера, абонент может прийти в магазин своего нового оператора и получить новую SIM-карту, на которую после этого будет автоматически перенесен его номер.
Регистрация номера по документу
Чтобы зарегистрировать номер телефона на себя, можно предоставить любой из этих документов:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт Украины;
- служебный паспорт Украины;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- водительские права;
- удостоверение личности без гражданства для выезда за границу;
- вид на постоянное жительство;
- вид на временное жительство;
- карточка мигранта;
- удостоверение беженца;
- проездной документ беженца;
- удостоверение личности, требующей особой защиты;
- проездной документ лица, которому предоставлена особая защита;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН).
Менять номер можно раз в месяц
Перенос номера является бесплатным, если не учитывать стоимость стартового пакета у нового оператора связи. Контрактным абонентам платить вообще ничего не нужно.
Процесс перехода может занимать от 3 до 30 дней.
Менять оператора можно не чаще, чем один раз в месяц. Звонящих вам людей уведомят голосовым сообщением о том, что номер, на который совершается звонок, находится в другой сети. Также на сайте оператора можно будет уточнить принадлежность абонента к вашей (или не вашей) сети. Ведь внутрисетевые звонки, как правило, бесплатны, а вот звонки на номера других мобильных операторов тарифицируются по другой цене.
Могут ли отказать в переносе номера?
Да! Среди причин, по которым вам может быть отказано, стоит выделить:
- номер не прошел регистрацию;
- оператор не получил достаточно данных или полученные данные оказались недостоверными;
- номер зарегистрирован на другого человека или организацию;
- предоставление услуг было остановлено по причинам, предусмотренным законодательством (мошенничество и так далее);
- прошло менее 30 календарных дней с момента последнего переноса номера;
- абонент подал заявки на перенос номера сразу нескольким операторам.
Сохранятся ли деньги со старого счета?
Всех пользователей волнует, как при смене оператора быть с деньгами, бонусами и тарифами на старом счету. К сожалению, услугой не предусмотрен трансфер денежных средств с баланса вашего предыдущего оператора. Но при этом все сервисы, привязанные к вашему старому номеру, продолжат работать. Остаток с вашего баланса вы сможете получить, написав заявление в фирменном магазине оператора, указав реквизиты вашего банковского счета.
Если человек захотел поменять оператора, а потом передумал?
Абонент имеет право отказаться от поданного им заявления о переносе абонентского номера, сообщив об этом таким же образом, каким подавал заявление, в срок, не превышающий половину срока на осуществление переноса абонентского номера.
Фото: censor.net
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