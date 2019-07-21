Установка газового счетчика: кто и когда должен это сделать?

В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» года установка газовых счетчиков производится за счет газоснабжающих компаний. Сделать это они должны до 1 января 2021 года. Так что ждать своей очереди в программе по бесплатной установке счетчиков газа для населения можно очень долго. Чтобы лишний раз не переплачивать за газ, можно поставить счетчик самостоятельно. Купить его придется за свой счет, но законодательством предусмотрена компенсация таких расходов.

Сколько стоит установка газового счетчика?

Монтаж счетчиков по госпрограмме осуществляется по установленному НКРЭКУ графику и повлиять на его сроки нельзя.

Для установки газового счетчика за свой счет необходимо обратиться в любую лицензированную компанию, в том числе и АО «Одессагаз», заключить договор на проведение монтажных работ и оплатить услугу.

Во сколько обойдется одесситам самостоятельная установка газового счетчика?

стоимость газового счетчика (от 1000 до 1800 грн);

стоимость изготовления проекта (около 1300 грн);

стоимость монтажных работ, зависит исключительно от сложности установки (в среднем 1500 грн).

Обратите внимание! На сегодняшний день механизм и размер компенсации расходов на приобретение и установку индивидуальных счетчиков газа для населения правительством все еще не разработаны.

«Как только эти вопросы будут урегулированы на законодательном уровне, информация о том, как получить компенсацию, появится на нашем сайте и в средствах массовой информации», — рассказали «Одесской жизни» в АО «Одессагаз.

Какие документы нужны?

Для проведения работ по монтажу газового счетчика необходимо подать пакет документов:

договор на газоснабжение;

паспорт + идентификационный код потребителя (оригинал и копия);

свидетельство о праве собственности и техпаспорт помещения.

Кроме того, представители «Облгаза» перед проведением работ могут проверить собственника квартиры на наличие неоплаченных счетов по газу, а также провести осмотр помещения на наличие технических нарушений (например, неисправные вентиляционные каналы и дымоходы).

После установки счетчика владельцу передается техническая документация на оборудование. С ней собственник квартиры должен обратиться в газопоставляющую организацию и зарегистрировать прибор учета. Только после этого оплачивать газ можно по показаниям счетчика, а не по нормам потребления.

Что будет с поставкой газа после 1 января 2021 года?

Обеспечивать газом будут только тех, кто обзавелся счетчиками. Если прибор учета не будет установлен по вине газового хозяйства, то потребителя отключать не будут, а учет будет продолжаться по нормам потребления, которые будут на то время.

В случае несогласия на установку счетчика самих жильцов, то распределение газа в квартиры и частные дома будет остановлено с 1 января 2021 года.

Фото: stroiaktiv.by