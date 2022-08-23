Украинцы рассказали об аде на фронте; опасность убийства Дугиной для Украины: дайджест

Мировая пресса продолжает писать о войне в Украине и ее последствиях для других стран. На этот раз темой №1 стала гибель дочери Олексенлра Дугина – теоретика русского фашизма посредством «русского мира».

1. Великобритания «Financial Time» – Главный российский дипломат отвергает шансы на мирное соглашение с Украиной

FT пишет, что высокопоставленный российский дипломат сообщил, что Москва не видит возможности дипломатического решения о прекращении войны в Украине. На этой неделе исполняется шесть месяцев с начала вторжения.

В интервью газете Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при ООН в Женеве, сказал, что ООН должна делать больше для прекращения конфликта. Представитель России при ООН в Женеве сказал, что не видит возможности прямых переговоров между Владимиром Путиным и украинцем Владимиром Зеленским.

2. The Daily Telegraph – «Загадка, как заминированный автомобиль убил дочь союзника Путина»

Киев обвиняют в нападении, но украинские официальные лица отрицают причастность к убийству, поскольку Зеленский опасается «жестокого» возмездия

Украина отрицает любую причастность к гибели 29-летней Дарьи Дугиной, провоенного российского комментатора и дочери любимого философа Владимира Путина в результате взрыва заминированного автомобиля под Москвой в субботу. Связанные с Кремлем чиновники пообещали отомстить Киеву

«Царьград ТВ» заявил, что «Киев должен трястись» от ракетных ударов

«Мы должны знать, что на этой неделе Россия может попытаться сделать что-то особенно отвратительное, что-то особенно жестокое. Таков наш враг».

Чиновники, связанные с Кремлем, пообещали нанести удар по Украине, поскольку Россия обвинила Киев во взрыве заминированного автомобиля в Москве, в результате которого погиб известный провоенный идеолог, ставший первым нападением в российской столице с начала войны.

Украинские официальные лица отрицали, что имеют какое-то отношение к убийству Дарьи Дугиной, но все же предупреждают об усилении атак со стороны России в канун Дня независимости Украины в среду, который также отмечает шесть месяцев с начала войны. «Мы должны знать, что на этой неделе Россия может попытаться сделать что-то особенно противное, что-то жестокое. Таков наш враг», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении.

Южное военное командование Украины заявило, что на прошлой неделе в Черное море прибыло несколько новых российских ракетоносцев.

Городские власти в Харькове, на севере Украины, ввели 36-часовой комендантский час, а массовые собрания в Киеве запрещены.

Госпожа Дугина была убита, когда возвращалась в центр Москвы на Toyota Land Cruiser с литературно-художественного фестиваля на окраине столицы, где выступал ее отец, видный ультранационалистический философ Александр Дугин.

По всей вероятности, предполагаемой целью был Дугин, которого называют «мозгом Путина» и близким к Кремлю. Он должен был ехать в Москву с дочерью, но в последний момент решил вернуться другой машиной.

На видео, снятом сразу после взрыва бомбы, видно, как Дугин в шоке держит руки у головы, глядя на горящие обломки. Щебень разбросан по дороге.

Российские следователи заявили, что 29-летняя Дугина умерла сразу же «от взрывного устройства, заложенного под дном автомобиля со стороны водителя».

Госпожа Дугина была прокремлевской журналисткой, которая получила популярность после вторжения в Украину. Она сообщала из Мариуполя на юге Украины, где украинские солдаты на сталелитейных заводах города в течение нескольких недель отражали атаки россиян, а также регулярно посещала организованные российским правительством поездки на Донбасс, удерживаемую повстанцами на востоке Украины.

В прошлом месяце британское правительство ввело санкции против Дугиной, поскольку она «часто и активно распространяет дезинформацию по Украине».

Госпожа Дугина также активно поддерживала своего отца, который, пожалуй, самый выдающийся мыслитель-ультранационалист в России. Он выступает за власть Кремля над евразийским государством и призывает к уничтожению Украины.

После того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, Дугин призвал Кремль «убивать, убивать, убивать» украинцев, а в феврале приветствовал полномасштабное вторжение Путина. Аналитики сомневаются в том, насколько влиятельным был Дугин по поводу агрессивной внешней политики Кремля, однако символически является важной фигурой для жесткого славянского национализма.

Повторяя агрессивный тон своего отца во время выступлений по российскому государственному телевидению, Дугина также регулярно выступала за уничтожение Украины. «Мы начали эту спецоперацию очень деликатно и осторожно, но нам нужно быть более жесткими и менее снисходительными. Нам нужно создать больше трибуналов, которые будут расследовать преступления этих недолюдей», — сказала она однажды.

Кремль никак не прокомментировал нападение, но еще до того, как российские следователи перестали разбирать обломки заминированного автомобиля, связанные с Кремлем пропагандисты предъявили обвинения в адрес Украины.

Маргарита Симоньян, один из любимых обозревателей Путина на провоенном телевидении, сказала, что ракетные удары должны быть нацелены на украинские «центры принятия решений» и «Царьград ТВ», российскую православную и националистическую телекомпанию, где господин Дугин является редактором, а госпожа Дугина была Комментатор заявил, что «Киев должен трястись» от ракетных ударов

Но в Киеве украинское правительство отрицало свою причастность к убийству Дугиной. «Мы не преступное государство, как Российская Федерация, и тем более мы не террористическое государство», — заявил старший советник президента Михаил Подоляк.

В канун Дня независимости украинцы праздновали, осматривая десятки ржавых и сломанных захваченных российских танков, которые украинские военные отбуксировали в Киев. Эта сцена, вероятно, вызовет раздражение у Путина, который надеялся захватить город в течение нескольких дней, еще в феврале.

Также вчера российские ракеты поразили Одессу, украинский портовый город на Черном море, жизненно важный для организованного плана экспорта зерна из Украины. Южное военное командование Украины заявило, что пять крылатых ракет были выпущены из района Черного моря. Он заявил, что его системы ПВО сбили две ракеты, но три поразили зерновую инфраструктуру. Россия заявила, что нанесла удары по складам с боеприпасами. Пострадавших нет.

Международная обеспокоенность по-прежнему сосредоточена на Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, которая с начала войны находится под контролем российских войск.

Обе стороны обвинили друг друга в обстреле электростанции, а украинские официальные лица предупредили, что Россия может планировать атаку под фальшивыми флагами, чтобы оправдать ужесточение собственных атак.

Украинский губернатор города Никополь сообщил, что вчера в город, который находится через реку Днепр от Запорожской АЭС, попали, по меньшей мере, 25 российских снарядов.

Вернувшийся из отпуска Борис Джонсон вчера говорил с лидерами США, Франции и Германии о безопасности АЭС.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путин согласовал предварительное соглашение, разрешающее делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить Запорожскую атомную электростанцию. МАГАТЭ — орган ООН по наблюдению за ядерной деятельностью, базирующийся в Вене.

3. Франция. «Le Figaro» — «На Донбассе истощенные воины рассказывают о своем аде»

Четверо мужчин стоят, не говоря ничего друг другу, позади одного из немногих заведений, еще работающих в Краматорске. Место не слишком веселое, с жестяной беседкой и разными креслами, где спит старый кот, но оно открыто и подает немного алкоголя, что теперь абсолютно запрещено в этом городе, как и на всей части Донбасса, подконтрольной Украине.

Расплывчатой ​​гражданской одежды недостаточно, чтобы скрыть части униформы и вид солдат. Их черты вырисовываются усталостью. Медленно, стоя, поднимают рюмки с водкой, удивительно деликатно в память о погибших друзьях. Их.

«Мы только что вернулись с двух недель боев. К черту, — сказал Юрий. Этим украинским военным запрещено говорить, поэтому они не будут называть ни свои имена, ни места, где они воевали.

«Это маленькая точка южнее Бахмута, на которую раньше никто не обращал внимания, — объясняет старший сержант Алексей. Этот молодой тридцатилетний с густой бородой и его отделы, в общей сложности сто человек, поселились там в начале августа. «Мы 2-я легкая пехотная рота», – просто говорит он. Его положение, на «небольшой высоте», одном из немногих рельефов, которые можно найти на отчаянно плоской равнине вокруг Донецкой области, мало защищает. Были выкопаны траншеи и заложены два «дота», такие маленькие бункеры. «Немного защищает, но российский огонь не прекращается. За нами «прилетало» все, что было, минометы калибра 120 мм, а еще артиллерия, «Град» и даже авиация», — ровным тоном рассказывает унтер-офицер.

Его единственный маленький кусок земли можно ударить «40-60 раз в день». Особенно прицелен 3-й участок, расположенный «чуть севернее шахты». «Однажды удар внезапно раскрыл одно из их приданых в два тридцати сантиметров толщиной бетона. Один раз. Я не знаю, чем они могли это сделать».

По ночам хуже. Регулярные бомбардировки. Однажды вечеру Алексею даже пришлось испытать удары снарядами с белым фосфором. «Это достаточно красиво. Мы не знали, что это такое. Это было похоже на фейерверк. На этот раз залп пройдет мимо них, не нанеся потерь. «Россияне пытались проникнуть и выставить снайперов. Но им это не удалось. По его словам, российская стратегия всегда одинакова, проста и жестока. «Они ведут огонь из артиллерии, затем уходят в фронтальное наступление пешком. Мы всегда отбиваем их», – говорит он. «Их потери, конечно, очень тяжелые», — говорит он, откровенно об этом не жалея.

Юрий, который, видимо, еще не пролистал страницу своих двадцати лет и что недавние татуировки, съедающие его руку и шею, не стареют, тоже взволнованным голосом рассказывает о своих последних неделях.

«Мы практически все время остаемся на позиции. Следим. Потому что есть бомбардировки, нападения, а затем беспилотники». Их собственные машины, чаще всего «гражданские вещи, предложены народом Украины», но также «Орлан-10», рудиментарные российские военные беспилотники. «Проблема в том, что мы не можем знать, дружественны они или враждебны беспилотники. Это нас так нервничало, что через некоторое время мы хотели их всех расстрелять, не пытаясь узнать. От изоляции нервы тоже отпускают, а связь с командным пунктом и даже с соседними частями усложнена. Радиостанции работают хорошо, но имеют ограниченный радиус действия. Вывод, через неделю мы уже не знаем, что происходит в двух километрах», — сетует Юрий.

Чтобы дать отпор и хоть чуть-чуть отвести опасность, украинская артиллерия отвечает. «Но гораздо меньше, чем россияне. Может быть, десяток атак в день. В этом уголке Донбасса подвиги техники, поставленной США или Европой, «Цезарей», гаубиц М-777 или систем залпового огня «Химарс» — пока только далекие обещания. Им пришлось довольствоваться русскими пушками, которые были неточны. «С 777 я не видел ни одного. Но я видел много 200-х и 300-х», — рычит Юрий, используя советский армейский сленг, который в разгар афганских боев называл транспорты моргов «200», а перевозившие раненых машины скорой помощи «300». Потери велики. Более 70 раненых во время этой ротации и «двадцать погибших», в том числе два их друга, в память о которых они пьют в тот вечер. Они проводили разведку на БРДМ и в них попали из РПГ. Все взорвалось», – рассказывает Алексей. Этот российский транспорт 1960-х годов, по его словам, «ни на что не годится». «С соответствующими боеприпасами можно пробить свою броню простым автоматом Калашникова», — говорит он. Он и его люди никогда не заходят туда во время передвижения. «Лучше оставаться на этом. В случае нападения у вас есть хотя бы шанс выжить. »

Этим маленьким уловкам Алексей, как и все мужчины, профессиональные военные, по крайней мере имел возможность научиться их на тренировках. Работал несколько лет, стажировался в Германии, в американской армии, а затем во Львове, на западе Украины. Там меня война удивила. Я все еще спал и поначалу не мог в это поверить. Потом я посмотрел на свой телефон…».

Его полк немедленно направили в Киев для обороны находящегося под угрозой города. «Я воевал под Ирпенем, но особенно под Гостомелем». Столичный аэропорт является объектом штурма российских десантников. «Бой был адским. Нас было 200, чтобы поддержать наш спецназ, против не менее 1500 россиян. У нас было много потерь. Когда в конце дня он отправляется на разведку в парк вместе с всегда следовавшим за ним Юрием, он получает ранение в руку. — Осколок раскрыл бицепс, — рассказывает офицер, массируя длинный шрам. Перед возвращением в огонь его ждет месяц реабилитации. Сначала в Харькове, потом в Донбассе.

Для Алексея «болезненным» стало падение Лисичанска в начале июля. Были друзья и, прежде всего, в 2014 году он боролся за то, чтобы вывести оттуда псевдосепаратистов и россиян.

Эту войну он вел вместе с бойцами батальонов «Айдар» и «Донбасс», двух группировок, близких к неонацистам и с серной репутацией. Он утверждает, что никогда не являлся частью этого. «В любом случае этих батальонов уже нет. Они были встроены в армию и сейчас фактически исчезли. Первые люди были уничтожены, а сегодня новые уже не очень хорошие. У нас было много солдат, проходивших боевое крещение без особой подготовки. Они были в ужасе», – объясняет Алексей. Кто-то сбежал с линии фронта?

«Не дома, но в другом месте, да, это было». Он настроен взять

«в отпуск», чтобы присматривать за своими новыми. «Это должно быть, иначе потери будут еще хуже». Вторая компания вскоре снова заработает. Они не знают, где и когда.

За его спиной ночью «его парни» поднимают очередную рюмку в черное небо.

Подпись под фото: Украинские военные перед завалами школы в Краматорске, разрушенной русскими ударами 21 июля.

4. Ирландия. «Irish Times» – Украина опасается: украинские официальные лица предупредили, что военные Москвы могут сделать что-то особенно неприятное, чтобы затмить день независимости страны

5. Швейцария. «Tages-Anzeiger» – «Принимающие семьи более настойчивы, чем ожидалось»

Власть отнеслась скептически к приему украинских беженцев. Но многие хозяева в Швейцарии готовы принимать беженцев дольше трех месяцев.

Полгода назад Россия начала войну против Украины. Шок был велик, даже в Швейцарии. Весной пошла волна солидарности. Десятки тысяч записались в семьи украинских беженцев. Власть была благодарна, но скептическая: они боялись, что солидарность может быть недолгой. Кантоны предположили, что большинство принимающих семей прекратят свои обязательства после минимального периода в три месяца. Перед летними каникулами распространилась нервозность.

Теперь оказывается, что проблема была переоценена, по крайней мере, на данный момент. Есть принимающие семьи, бросающие обучение, но их меньше, чем боялись. Большинство беженцев в Швейцарии все еще проживают лично. Согласно опросу конференции кантональных социальных директоров, от 5 до 10 процентов из примерно 40 000 человек, проживающих в частном секторе, должны были быть переселены в летние каникулы.

Много семей готовы принять беженцев из Украины дольше, чем на три месяца, например, семья Гаузен из Ааргау, принявшая украинку и ее сына, хочет поучаствовать на больший срок. Они могут оставаться сколь угодно, говорят Анис и Кристиан Гейгер.

Они воспринимают общую жизнь как обогащение.

Принимающие семьи, вероятно, также будут играть немаловажную роль в ближайшие месяцы. В Государственном секретариате по миграции предполагают, что осенью количество вновь прибывших украинских беженцев снова вырастет. Нынешнее количество более 60 000 беженцев может возрасти до 85 000-120 000. Мириам Беренс, директор Swiss Refugee Aid, убежден, что потенциал принимающих семей еще не исчерпан.

6. «NYT» – «Провоенный российский эксперт погиб в результате взрыва автомобиля»

В государственных новостях «Столкновение цивилизаций»

В «Известиях недели», еженедельный обзор контролируемый Кремлем телевизионных новостей, недавно была представлена ​​длинная история хищнических западных государств, потерпевших фиаско, когда они вторглись в Россию: Швеция в 18 веке, Франция в 19 веке, Германия в 20-х годах.

Враги пытаются компенсировать эти потери, сказал ведущий шоу Дмитрий Киселев, обвиняя Запад в войне, которую Россия спровоцировала в Украине. По его словам, цель покончить с Россией «устарела веками и неизменна». – Здесь мы в обороне.

За шесть месяцев, прошедших после вторжения России, акцент государственных СМИ в освещении войны постепенно сместился. Исчезли прогнозы молниеносного наступления, которое уничтожит Украину. Меньше разговоров о том, что их воспринимают как освободителей, которые должны денацифицировать и демилитаризировать Украину, хотя ярлык фашистский на власть в Киеве по-прежнему набрасывается.

В кремлевской же версии — единственной, которую видит большинство россиян, а остальные — вне закона. В этой версии — поля битв на Украине — это одна из граней более широкой цивилизационной войны против России.

Репортажи не столько об Украине, сколько «о противодействии планам Запада по установлению контроля над матушкой-Россией», — сказал Станислав Кучер, ветеран российского телевидения, который сейчас консультирует проект по улучшению доступа россиян к запрещенным новостным агентствам. Соединенные Штаты – главный антагонист, а Европа и НАТО – их холуи.

Владимир Соловьев, ведущий ток-шоу и главный чирлидер правительства президента Владимира В. Путина, заявил в этом месяце, что «Россию пригласили присоединиться к западному обществу на ужин – не как гостя, а как блюдо».

Одно из его ночных шоу недавно представило войну как космическое противостояние добра и зла. Для конкретных инцидентов он приводит разных «экспертов», таких как бывшая звезда боевых искусств американского происхождения Стивен Сигал, гражданин России, продвигавший версию Кремля о том, что взрыв в июле в российском лагере для интернированных на востоке страны был следствием обстрелов из Украины.

Колонка: Удар под Москвой ставит элиту на грань

Вызывающий подрыв автомобиля в пригороде Москвы, в результате которого погибла дочь известного сторонника вторжения президента Владимира В. Путина в Украину, внес новую неопределенность в шестимесячную войну и всколыхнул российскую элиту.

Российские власти заявили в воскресенье, что начали расследование убийства 29-летней Дарии Дугиной, политического обозревателя-ястреба, которая была дочерью философа Александра Дугина, который в течение длительного времени был ведущим сторонником империалистической России, призвавшим Кремль усилить нападение на Украину.

Российское государственное телевидение назвало взрыв автомобиля, который произошел в субботу вечером на трассе и разбил окна соседних домов в состоятельном пригороде Москвы, как «террористический акт» и заявил, что предполагаемой целью был господин Дугин. Согласно сообщениям российских СМИ, это закончилось тем, что вместо этого убила его дочь, потому что он взял другую машину в последнюю минуту.

Доказательств связанности нападения с войной в Украине не было, но соратники Дугиной быстро заявили, что за ним стоит Украина. Кремль молчал. Советник президента Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не играла никакой роли во взрыве.

«Украина точно не имеет никакого отношения к вчерашнему взрыву», — заявил советник Михаил Подоляк в телевизионных комментариях в воскресенье утром. «Мы не преступное государство, как Российская Федерация, и тем более не террористическое».

Тем не менее, редкое нападение на члена прокремлевской элиты — напоминая пламенные убийства московских хаотических 1990-х годов — имеет потенциал еще больше подорвать усилия Путина продолжать войну в Украине, сохраняя ощущение нормализация дома.

Это произошло после ряда украинских атак глубоко по линии фронта на контролируемом Россией полуострове Крым, и поскольку многие ярые болельщики войны призвали господина Путина начать новое нападение на Украину в отместку за взрыв

Подпись под фото: В воскресенье украинские солдаты ждали формирования военной колонны для продвижения к востоку Украины с базы к югу от Киева.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ