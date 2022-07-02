Украина на первых полосах мировых СМИ – дайджест «Одесской жизни»

«Одесская жизнь» представляет очередной дайджест о событиях в Украине: как тема войны освещалась на первых страницах ведущих СМИ в конце июня 2022 года?

Главные темы:

Зеленский – лидерам НАТО: расходы на ведение войны против россии составляют около 5 миллиардов долларов в месяц;

Украина получит дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов;

Наращивание войск для «защиты стран НАТО» от путина;

Новый железный занавес Европы;

Чешские боевые беспилотники направляются на войну в Украину;

Эстонские деньги ищут возможности в Украине.

Великобритания

Evening Standard – Украина получит дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов. Трасс оказывает давление на лидеров НАТО».

Великобритания усилила давление на своих союзников по НАТО, чтобы они увеличили расходы на оборону, поскольку министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания поддерживает Украину «в долгосрочной перспективе».

The Times – «Наращивание войск» для защиты стран НАТО от путина.

В статье говорится, что Великобритания, США и Германия направили дополнительные войска для защиты восточного фланга оборонного альянса.

Metro – «Новый железный занавес Европы».

The Daily Telegraph – «Армия имеет правильный размер, несмотря на сокращение, – говорит премьер-министр».

The Independent – «Британские морские страховщики играют ключевую роль в замедлении путинских нефтяных денег».

Великобритания должна сыграть решающую роль в западной стратегии по предотвращению того, чтобы Россия «наживалась на своей агрессивной войне в Украине» за счет глобальной продажи нефти.

Союзники планируют ограничить цены на российскую нефть – этот шаг, по их словам, ограничит доходы Кремля, но при этом позволит поставлять ее в страны, которые не ввели запрет на импорт, что позволит избежать серьезной нехватки энергоресурсов.

Financial Times – в газете, освещаются комментарии управляющего Банка Англии, который говорит, что инфляция ударит Великобританию сильнее, чем в других странах.

Австрия

Salzburger Nachrichten – «НАТО меняет свое позиционирование». Шок после вторжения путина в Украину поразил альянс. Военный альянс знаменует собой новенькую эру.

Kurier – «Наибольшая угроза: НАТО перегруппируется в отношении России». Принятие Швеции и Финляндии укрепляет оборонный союз.

Бельгия

De Standaard – «Железный занавес вернулся и теперь прямо на российской границе».

Страны НАТО как никогда сплочены против российской угрозы. Американцы посылают больше войск в Европу, и есть все признаки того, что НАТО построит постоянные казармы вблизи России.

Чехия

Hospodarske Noviny – «Таинственный Бивой и его братья».

Чешские боевые беспилотники направляются на войну в Украину. Бой имеет размах крыльев более трех метров и может находиться в воздухе пять часов.

Эстония

ARIPÄEV – «Эстонские деньги ищут возможности в Украине».

Собранная в Эстонии бизнес-делегация отправилась в Украину искать возможности для бизнеса. Оказывается, еще не рано закладывать фундамент для инвестиционных решений – Украина ждет иностранных инвесторов и предпринимателей, чтобы услышать их идеи.

На фото: члены делегации едут в Киев на встречу с олигархом Василием Хмельницким, который поделился несколькими советами о том, как иностранные инвесторы сейчас могут помочь Украине.

Франция

Le Figaro – «Столкнувшись с российской угрозой, Зеленский призывает НАТО проявить «мужество».

Джо Байден усиливает американское лидерство в альянсе и объявляет об усилении американского военного присутствия в Европе.

Италия

La Stampa – «Решено, больше солдат и больше баз в Европе».

La Repubblica – «Мадридский саммит». «Больше солдат США в Европе. Стратегия НАТО по России и Китаю». «Новый Атлантический пакт».

Польша

Gazeta Wyborcza – «США защитят Европу из Польши».

Постоянный штаб V корпуса армии США будет построен в Польше, – заявил президент Джо Байден на открытии саммита НАТО в Мадриде. В настоящее время штаб V корпуса находится в Форт-Нокси, штат Кентукки, а его передовое ротационное командование дислоцируется в Познани.

Испания

ARA – «Изменение эпохи: НАТО усиливается против россии и Китая».

Североатлантический союз вооружается перед лицом «прямой угрозы» путина и системного вызова Пекина.

La Vanguardia – «НАТО будет защищать целостность южного фланга Сеуты и Мелильи».

Испания считает успехом то, что союзники обязуются оградить европейскую границу от нестабильности в Африке.

Североатлантический союз называет россию «прямой угрозой» и одобряет наибольшее военное развертывание со времен холодной войны.

Швейцария

20 Minuten – Zürich – «НАТО жестко: путин теперь враг Запада».

НАТО массово наращивает войска в Европе и идет на конфронтацию с россией. Политики озабочены и призывают к переговорам.

BLICK – Политический скандал в Киеве. Украинцы ссорились из-за конференции в Лугано».

Владимир Зеленский хотел только отправить своих людей в Швейцарию. Оппозиция защищалась и обвиняет его в злоупотреблении властью.

F.A.Z – «НАТО готовится к противостоянию с россией». «Самая неизбежная угроза».

Усиление восточного фланга и повышение оперативной готовности.

Турция

Daily Sabah – «Турция «получила то, чего хотела» на саммите НАТО».

Колонка: «Количество жертв среди гражданского населения растет, поскольку россия усиливает нападение на Украину».

США

WSJ – «США стремятся увеличить военное присутствие в Европе».

Наибольшее расширение со времен холодной войны включает в себя постоянное развертывание войск в Польше.

NYT – «НАТО переоснащает свою миссию в ответ на агрессию Москвы». Ответ на вторжение путина в Украину и стратегический вызов Пекина.

WP – «НАТО и США посылают сообщения путину».

Байден усилит силы США в Европе. Блок стремится демонстрировать жесткость, поскольку в Украине продолжается война.

Подготовил Сергей Чернявский