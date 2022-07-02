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Украина на первых полосах мировых СМИ – дайджест «Одесской жизни»

Украина на первых полосах мировых СМИ – дайджест «Одесской жизни»

«Одесская жизнь» представляет очередной дайджест о событиях в Украине: как тема войны освещалась на первых страницах ведущих СМИ в конце июня 2022 года?

Главные темы:

  • Зеленский – лидерам НАТО: расходы на ведение войны против россии составляют около 5 миллиардов долларов в месяц;
  • Украина получит дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов;
  • Наращивание войск для «защиты стран НАТО» от путина;
  • Новый железный занавес Европы;
  • Чешские боевые беспилотники направляются на войну в Украину;
  • Эстонские деньги ищут возможности в Украине.

Великобритания

Evening Standard – Украина получит дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов. Трасс оказывает давление на лидеров НАТО».

Мировая пресса о войне в Украине2

Великобритания усилила давление на своих союзников по НАТО, чтобы они увеличили расходы на оборону, поскольку министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания поддерживает Украину «в долгосрочной перспективе».

The Times – «Наращивание войск» для защиты стран НАТО от путина.

В статье говорится, что Великобритания, США и Германия направили дополнительные войска для защиты восточного фланга оборонного альянса.

Мировая пресса о войне в Украине3

Metro – «Новый железный занавес Европы».

Мировая пресса о войне в Украине4

The Daily Telegraph – «Армия имеет правильный размер, несмотря на сокращение, – говорит премьер-министр».

Мировая пресса о войне в Украине5

The Independent – «Британские морские страховщики играют ключевую роль в замедлении путинских нефтяных денег».

Мировая пресса о войне в Украине6

Великобритания должна сыграть решающую роль в западной стратегии по предотвращению того, чтобы Россия «наживалась на своей агрессивной войне в Украине» за счет глобальной продажи нефти.

Союзники планируют ограничить цены на российскую нефть – этот шаг, по их словам, ограничит доходы Кремля, но при этом позволит поставлять ее в страны, которые не ввели запрет на импорт, что позволит избежать серьезной нехватки энергоресурсов.

Financial Times – в газете, освещаются комментарии управляющего Банка Англии, который говорит, что инфляция ударит Великобританию сильнее, чем в других странах.

Мировая пресса о войне в Украине7

Австрия

Salzburger Nachrichten – «НАТО меняет свое позиционирование». Шок после вторжения путина в Украину поразил альянс. Военный альянс знаменует собой новенькую эру.

Мировая пресса о войне в Украине8

Kurier – «Наибольшая угроза: НАТО перегруппируется в отношении России». Принятие Швеции и Финляндии укрепляет оборонный союз.

Мировая пресса о войне в Украине9

Бельгия

De Standaard – «Железный занавес вернулся и теперь прямо на российской границе».

Страны НАТО как никогда сплочены против российской угрозы. Американцы посылают больше войск в Европу, и есть все признаки того, что НАТО построит постоянные казармы вблизи России.

Мировая пресса о войне в Украине10

Чехия

Hospodarske Noviny – «Таинственный Бивой и его братья».

Чешские боевые беспилотники направляются на войну в Украину. Бой имеет размах крыльев более трех метров и может находиться в воздухе пять часов.

Мировая пресса о войне в Украине11

Эстония

ARIPÄEV – «Эстонские деньги ищут возможности в Украине».

Собранная в Эстонии бизнес-делегация отправилась в Украину искать возможности для бизнеса. Оказывается, еще не рано закладывать фундамент для инвестиционных решений – Украина ждет иностранных инвесторов и предпринимателей, чтобы услышать их идеи.

На фото: члены делегации едут в Киев на встречу с олигархом Василием Хмельницким, который поделился несколькими советами о том, как иностранные инвесторы сейчас могут помочь Украине.

Мировая пресса о войне в Украине12

Франция

Le Figaro – «Столкнувшись с российской угрозой, Зеленский призывает НАТО проявить «мужество».

Джо Байден усиливает американское лидерство в альянсе и объявляет об усилении американского военного присутствия в Европе.

Мировая пресса о войне в Украине13

Италия

La Stampa – «Решено, больше солдат и больше баз в Европе».

Мировая пресса о войне в Украине14

La Repubblica – «Мадридский саммит». «Больше солдат США в Европе. Стратегия НАТО по России и Китаю». «Новый Атлантический пакт».

Мировая пресса о войне в Украине15

Польша

Gazeta Wyborcza – «США защитят Европу из Польши».

Постоянный штаб V корпуса армии США будет построен в Польше, – заявил президент Джо Байден на открытии саммита НАТО в Мадриде. В настоящее время штаб V корпуса находится в Форт-Нокси, штат Кентукки, а его передовое ротационное командование дислоцируется в Познани.

Мировая пресса о войне в Украине16

Испания

ARA – «Изменение эпохи: НАТО усиливается против россии и Китая».

Североатлантический союз вооружается перед лицом «прямой угрозы» путина и системного вызова Пекина.

Мировая пресса о войне в Украине17

La Vanguardia – «НАТО будет защищать целостность южного фланга Сеуты и Мелильи».

Испания считает успехом то, что союзники обязуются оградить европейскую границу от нестабильности в Африке.

Североатлантический союз называет россию «прямой угрозой» и одобряет наибольшее военное развертывание со времен холодной войны.

Мировая пресса о войне в Украине18

Швейцария

20 Minuten – Zürich – «НАТО жестко: путин теперь враг Запада».

НАТО массово наращивает войска в Европе и идет на конфронтацию с россией. Политики озабочены и призывают к переговорам.

Мировая пресса о войне в Украине19

BLICK – Политический скандал в Киеве. Украинцы ссорились из-за конференции в Лугано».

Владимир Зеленский хотел только отправить своих людей в Швейцарию. Оппозиция защищалась и обвиняет его в злоупотреблении властью.

Мировая пресса о войне в Украине20

F.A.Z – «НАТО готовится к противостоянию с россией». «Самая неизбежная угроза».

Усиление восточного фланга и повышение оперативной готовности.

Мировая пресса о войне в Украине21

Турция

Daily Sabah – «Турция «получила то, чего хотела» на саммите НАТО».

Колонка: «Количество жертв среди гражданского населения растет, поскольку россия усиливает нападение на Украину».

Мировая пресса о войне в Украине22

США

WSJ – «США стремятся увеличить военное присутствие в Европе».

Наибольшее расширение со времен холодной войны включает в себя постоянное развертывание войск в Польше.

Мировая пресса о войне в Украине23

NYT – «НАТО переоснащает свою миссию в ответ на агрессию Москвы». Ответ на вторжение путина в Украину и стратегический вызов Пекина.

Мировая пресса о войне в Украине24

WP – «НАТО и США посылают сообщения путину».

Байден усилит силы США в Европе. Блок стремится демонстрировать жесткость, поскольку в Украине продолжается война.

Мировая пресса о войне в Украине25

Подготовил Сергей Чернявский

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