Угроза эпидемии: что будет в Одессе после оптимизации тубдиспансеров?

Пандемия COVID-19 убедительно показала миру, что значит инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. И вместе с тем, «в рамках эпидемиологического карантина» в Одессе был закрыт городской противотуберкулезный диспансер. «Оптимизацию» противотуберкулезной службы власти объясняют медицинской реформой, второй этап которой должен начаться в стране с 1 апреля. Есть ли необходимость в сокращении тубдиспансеров, и не станет ли эта мера угрозой здоровью населения, выясняла «Одесская жизнь».

О социальных болезнях и сокращении койко-мест

В Украине с 1995 года официально установлен факт эпидемии туберкулеза. Сегодня страна на 2-м месте в Европе по распространению этого заболевания и на 1-м — по туберкулезу с устойчивыми к препаратам формам возбудителя.

А Одесская область, по статистике Центра общественного здоровья Украины, — лидер по количеству больных. На сегодняшний день здесь их зарегистрировано 4000. Из них 1500 — жители Одессы.

Еще не так давно больные проходили курс лечения в Одесском областном противотуберкулезном диспансере, в Одесской областной клинической туббольнице, в Областном противотуберкулезном диспансере №2 в Белгороде-Днестровском. Но в 2017 году, объединив их с Одесским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом, был создан Одесский областной центр социально-опасных болезней. Если раньше сеть противотуберкулезных учреждений насчитывала 1625 мест и один противотуберкулезный детский санаторий, то сегодня у Центра порядка 500 коек — и для детей, и для взрослых.

А оптимизация противотуберкулезной службы в преддверии второго этапа медицинской реформы продолжается. Хотя и попросил министр здравоохранения Украины Илья Емец в условиях пандемии на 3 месяца отсрочить следующую фазу.

— В рамках реформы мы действительно должны обеспечить уменьшение количества койко-мест. Но это должно произойти эволюционным путем. И решать, как это произойдет, должны врачи-профессионалы, а не политики и чиновники, — считает министр.

Но пока что обеспечить сокращение больничных коек, а значит и рабочих мест медперсонала, согласно плану реформаторов, должно финансирование всех бюджетных медицинских больниц и диспансеров не по потребности, а за фактически предоставленные медицинские услуги. Государство планирует оставить часть базового финансирования, а сверх того обязуется платить за каждый пролеченный случай, согласно договору с конкретным медучреждением. Правда, только тем больницам, которые успеют заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины. И только по фиксированным тарифам.

Каждого больного — «из рук в руки»

Одесскому коммунальному некоммерческому предприятию «Городской противотуберкулезный диспансер» НСЗУ в заключении договора отказала. И, практически, начало карантина Одесский горсовет «отметил» ликвидацией городской противотуберкулезной службы.

— Новая государственная стратегия развития туберкулезной службы вообще не предусматривает содержание и функционирование городских служб, — объяснила сложившуюся ситуацию директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко. — Финансирование городского противотуберкулезного диспансера составляет 30 млн. грн. в год. Город его не получил. У нас есть «Одесский областной центр социально опасных болезней», в котором сосредоточены квалифицированные специалисты. Одесский облздрав предоставил городскому руководству гарантийное письмо, удостоверяющее, что все жители Одессы могут там полностью пройти необходимый комплекс диагностических исследований и лечения. В том числе — лабораторные анализы на генетическом уровне. Именно такие исследования проводят сегодня для того, чтобы лечить туберкулез эффективно. В городском тубдиспансере такой аппаратуры нет, нет там сегодня и стационарного отделения.

Сейчас на лечении в городском диспансере находится 798 человек. Их лечащие врачи обязаны передать каждого своего больного «из рук в руки» специалисту «Одесского областного центра социально опасных болезней». А отделения городского тубдиспансера в Суворовском и Киевском районах станут филиалами Городской клинической инфекционной больницы. Их пациентов, по словам главы горздрава, в инфекционку переводить не будут.

— Сейчас, во время пандемии коронавируса об этом вообще не может быть речи, — заверила Елена Якименко. — По расчетам специалистов, если в миллионном городе начнется эпидемия, то даже по самому мягкому сценарию будет до 10 тысяч заболевших, 2 тысячи — нуждающихся в стационарном лечении, 3% — в искусственной вентиляции легких. Понятно, что инфекционная больница одна всех не поместит. Сегодня здесь в наличии 420 коек, 65 из которых — в боксированном отделении. И когда мы не знаем, сколько нам понадобится боксов на следующий день, поместить туда туберкулезных больных просто невозможно. Их примет областная противотуберкулезная служба. Хотя в дальнейшем, при необходимости — если мы увидим, что областной центр социально опасных болезней не справляется — будем разворачивать койки в инфекционной больнице.

Туберкулез из-за решетки и сокращенное лечение

А пока что часть пациентов Центра с открытой формой туберкулеза переселили в бывший стационар областного центра ВИЧ/СПИД на улице Агрономической. Практически все — бывшие заключенные, и карантин соблюдать не собираются. К тому же, с появлением новых больных сквер рядом с отделением заполнился использованными шприцами с кровью и самодельными «бульбуляторами». А рядом — детские площадки и жилые дома. Так что впору в филиале Центра вооруженную охрану выставлять.

Сегодня в Украине в стационаре туберкулезные больные лечатся от 39 дней. А если медреформа пойдет полным ходом, срок этот, по рекомендации ВОЗ, могут сократить до 14 суток. А дальше пациент будет проходить курс лечения под наблюдением семейного врача в домашних условиях.

Но для этого, убеждены медики, обязательно надо выяснить, подходят ли эти условия туберкулезному больному. И, вообще, есть ли у него дом. Судя по контингенту филиала на Агрономической, домашним уютом они не обременены. Не секрет и то, что многие из туберкулезных больных не имеют определенного места жительства. Вне тубдиспансеров многие не будут лечиться. Не говоря уже о заключении деклараций с семейными врачами. И «досрочный выход на свободу» таких пациентов из центров социально опасных болезней резко ухудшит эпидемиологическую ситуацию в стране по туберкулезу. А на сегодняшний день и коронавируса с головой хватает. Так, может, власти прислушаются-таки к словам главы Минздрава?

Фото: из открытых источников

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